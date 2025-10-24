iSport.ua
БК Кривбасс объявил, где будет проводить домашние туры Суперлиги

Домашние игры Кривбасса пройдут на базе Надии в Николаеве.
Сегодня, 14:44       Автор: Валентина Чорноштан
Кривбасс / Getty Images
Кривбасс / Getty Images

БК Кривбасс будет проводить домашние матчи в Николаеве.

Причиной решения Кривбасса не играть в родном городе Кривом Роге стало отсутствие централизованного отопления с начала полномасштабного вторжения на площадке. Поэтому теперь Кривбасс проведёт свои домашние матчи в Николаеве на базе ПС Надежда.

"Благодарим администрацию Николаева и БК Нико-Баскет за предоставленную площадку для баскетбольной феерии".

Добавим, что каждый клуб в этом сезоне будет принимать три домашних тура. Стыковые игры между нашими командами состоятся на резервной площадке БК Кривбасс - КНП Олимп (Южное, Одесская область) и на паркете БК Нико-Баскет.

Читай также: Суперлига: Киев-Баскет обыграл Ровно, Днепр одолел Кривбасс, победа Соколов над Говерлой

Третья игра по регламенту соревнований будет проведена на домашней площадке той команды, которая по результатам двух сыгранных кругов регулярного чемпионата займёт высшее место.

