БК Кривбасс объявил, где будет проводить домашние туры Суперлиги

БК Кривбасс будет проводить домашние матчи в Николаеве.

Причиной решения Кривбасса не играть в родном городе Кривом Роге стало отсутствие централизованного отопления с начала полномасштабного вторжения на площадке. Поэтому теперь Кривбасс проведёт свои домашние матчи в Николаеве на базе ПС Надежда.

"Благодарим администрацию Николаева и БК Нико-Баскет за предоставленную площадку для баскетбольной феерии".

Добавим, что каждый клуб в этом сезоне будет принимать три домашних тура. Стыковые игры между нашими командами состоятся на резервной площадке БК Кривбасс - КНП Олимп (Южное, Одесская область) и на паркете БК Нико-Баскет.

Третья игра по регламенту соревнований будет проведена на домашней площадке той команды, которая по результатам двух сыгранных кругов регулярного чемпионата займёт высшее место.

