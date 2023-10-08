Кривбасс минимально обыграл Черноморец и возглавил таблицу

В воскресенье, 8 октября, Кривбасс принимал дома Черноморец.

Матч начался с травмы хавбека хозяев Юрия Вакулко, которому пришлось покинуть поле уже на 7-й минуте поединка. Сразу за это Черноморцу лишь усиляими Варакуты удалось сохранить ворота пустыми, Приходько был очень близок к к голу.

После этого команды боролись в основном в центре поле, лишь под самый занавес первого тайма Кривбасс несколько оживился, но счет открыть не сумел. А вот второй тайм как раз начался с гола, защитники одесского клуба сбили Кузыка в штрафной и получили заслуженный пенальти.

Приходько пробил по центру, открыв счет, а заодно и забив единственный гол в матче. После этого Черноморец имел два хороших момента, но для гола не хватило буквально нскольких сантиметров. До конца матча команды еще обменялись относительно опасными моментами, но финальный свисток зафиксировал минимальную победу Кривбасса.

Статистика матча чемпионата Украины Кривбасс - Черноморец

Кривбасс - Черноморец 1:0

Гол: Приходько (пенальти), 57

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 9 - 10

Удары в створ: 4 - 2

Угловые: 4 - 3

Атаки: 99 - 95

Кривбасс: Клищук - Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго - Кузык (По, 60), Приходько, Бизимана, Вакулко (Татарков, 7, Семотюк, 85), Задерака - Кожушко.

Черноморец: Варакута - Ермаков, Салюк, Путря, Брагару - Васильев, Дада (Бадибанга, 77), Шпорн (Авагимян, 77) - Штогрин, Хадида (Иеде, 46), Бойчук (Вакула, 46).

Предупреждения: Кузык, 37, Бескоровайный, 78, Понедельник, 82

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!