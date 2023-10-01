Вернидуб - о проигрыше от Руха: Нам нужно не вешать голову

Наставник криворожского Кривбасса Юрий Вернидуб высказался о проигрыше в матче с Рухом со счетом 1:3.

По словам специалиста, львовский клуб был лучше в некоторых эпизодах.

"Рух в разных эпизодах был на шаг впереди, поэтому и выиграл. Хотя игра нам давалась. Мы 1:0 выигрывали. Если бы реализовали моменты, которые мы создали в начале второго тайма, игра была бы совсем другой. Мы не реализовали, соперник забил мяч после углового, хорошо на добивании сыграл Рунич.

Потом назначили пенальти. Не знаю, был он или нет. Есть судьи, пусть они разбирают. Мы немного руки опустили. Когда получили третий, то начали играть, но было уже поздно".

Также украинец поделился мыслями о борьбе с Шахтером за первую строчку турнирной таблицы чемпионата Украины.

"Борьба в верхней части турнирной таблицы становится еще лучше. Нам надо не вешать голову, проанализировать, что произошло, и готовиться к матчу с Черноморцем", - сказал Вернидуб.

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