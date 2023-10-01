Кривбасс - Рух 1:3: обзор матча и результат игры 01.10.2023

В воскресенье, 1 октября, в рамках девятого тура УПЛ Кривбасс встречался с Рухом. Матч завершился победой гостей со счетом 3:1.

Сначала хозяева отличились забитым мячом, после чего у них все пошло не плану. Команда со Львова смогла в течение пяти минут второго тайма трижды поразить ворота соперника.

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Дублем за Рух отличился Василий Рунич и гол на свой счет записал Юрий Климчук. В оставшееся время гости без особых проблем сдерживали натиск соперника.

Таким образом, Кривбасс остается на втором месте с 17-ю очками, а Рух поднялся на пятую строчку, набрав 15 баллов.

Статистика матча Кривбасс - Рух девятого тура чемпионата Украины

Кривбасс - Рух 1:3

Голы: Илич, 42 пенальти - Рунич, 63, 68, Климчук, 66 пенальти

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 12 - 9

Удары в створ: 1 - 6

Фолы: 8 - 8

Атаки: 111 - 113

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