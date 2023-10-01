Минай - Оболонь 0:1: обзор матча и результат игры 01.10.2023
В воскресенье, 1 октября, Минай принимал на своем поле Оболонь в рамках девятого тура украинской Премьер-лиги.
В конкурентном противостоянии "пивовары" справились с аутсайдером чемпионата, одержав минимальную победу со счетом 1:0.
Первый тайм обошелся без забитых мячей, а на 78-й минуте Ростислав Тарануха определил судьбу поединка. После навеса с фланга голкипер Миная дотянулся до мяча, но сбросил на игрока Оболони, который головой переправил его в ворота.
Оболонь после этой победы набрала девять очков и поднялась на десятое место. Минай с тремя баллами остался на дне турнирной таблицы УПЛ.
Статистика матча Минай - Оболонь девятого тура чемпионата Украины
Минай - Оболонь 0:1
Гол: Тарануха, 78
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 6 - 6
Удары в створ: 2 - 3
Фолы: 15 -15
Атаки: 63 - 59
Минай: Бандура - Булеза, Немчанинов, Кравчук, Чуев (Солдат 73), Дмитрук (Гечев 80) - Одарюк (Голуб 57), Твердохлеб, Витенчук, Кораблин - Гуничев (Рогозинский 73)
Оболонь: Рыбка - Прокопенко (Дубко 84), Лукянчук, Приймак, Нагиев - Груша (Осман 56), Мороз, Черненко (Косовский 63), Мединский (Вовкун 84) - Краснопир, Суханов (Тарануха 56)
Предупреждения: Рогозинский 87 - Лукьянчук 53.
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