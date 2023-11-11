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Кто-то получит скидки в сети супермаркетов: Металлист 1925 скандально отреагировал на поражение Полесью

Харьковчане намекнули на подкуп арбитров.
Сегодня, 20:17
Полесье - Металлист 1925 / upl.ua
Полесье - Металлист 1925 / upl.ua

В рамках 14-го тура чемпионата Украины по футболу Полесье дома принимало Металлист 1925 и одержало победу.

На 81-й минуте житомиряне заработали пенальти за фол Евгения Ткачука, который подтолкнул соперника рукой.

Пенальти реализовал ветеран Василий Грицук.

Тем не менее, после матча в стане харьковчан оказались недовольны работой арбитров матча и выложили в Телеграм провокационный пост.

В публикации под фото с судьями была подпись "Кто-то точно получит скидки в сети супермаркетов". 

Это можно считать намеком на бизнес президента Полесья Геннадия Буткевича, который является совладельцем сети супермаркетов АТБ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Металлист 1925 Полесье

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