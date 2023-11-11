Кто-то получит скидки в сети супермаркетов: Металлист 1925 скандально отреагировал на поражение Полесью
Харьковчане намекнули на подкуп арбитров.
В рамках 14-го тура чемпионата Украины по футболу Полесье дома принимало Металлист 1925 и одержало победу.
На 81-й минуте житомиряне заработали пенальти за фол Евгения Ткачука, который подтолкнул соперника рукой.
Пенальти реализовал ветеран Василий Грицук.
Тем не менее, после матча в стане харьковчан оказались недовольны работой арбитров матча и выложили в Телеграм провокационный пост.
В публикации под фото с судьями была подпись "Кто-то точно получит скидки в сети супермаркетов".
Это можно считать намеком на бизнес президента Полесья Геннадия Буткевича, который является совладельцем сети супермаркетов АТБ.
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