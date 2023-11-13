Макуана и Калитвинцев признаны лучшими игроком и тренером октября

Победы над Зарей и Динамо не были забыты.

Завершилось голосование на звание лучших игрока и тренера в УПЛ в октябре.

В голосовании, организованном компанией VBET, приняли участие спортивные журналисты, которые и отобрали по четыре номининта на каждую награду.

На лучшего игрока октября в чемпионате Украины претендовали: Бени Макуана (Полесье), Олег Кожушко (Кривбасс), Андрей Штогрин (Черноморец) и Алексей Гуцуляк (Днепр-1).

Среди тренеров же в номинанты попали: Юрий Калитвинцев (Полесье), Юрий Вернидуб (Кривбасс) и Юрий Максимов (Днепр-1).

Болельщики решили наградить представителей Полесья, которое занимает вторую строчку в чемпионате. В октябре команда одержала три победы в четырех матчах, включая победу над киевским Динамо.

Таким образом лучшим игроком сентября признан Бени Макуана, а тренером - Юрий Калитвинцев.

На нашем сайте вы можете ознакомиться с результатами голосования за сентябрь.

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