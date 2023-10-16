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Представители Кривбасса забрали награды УПЛ за сентябрь

Задерака - лучший игрок, Вернидуб - тренер.
Сегодня, 20:17
upl.ua
upl.ua

Завершилось голосование на звание лучших игрока и тренера в УПЛ в сентябре.

В голосовании, организованном компанией VBET, приняли участие спортивные журналисты, которые и отобрали по четыре номининта на каждую награду.

На лучшего игрока сентября в чемпионате Украины претендовали: Владимир Бражко (Динамо), Назар Волошин (Динамо), Максим Задерака (Кривбасс) и Максим Прядун (ЛНЗ).

Среди тренеров же в номинанты попали: Юрий Вернидуб (Кривбасс), Роман Григорчук (Черноморец), Мирча Луческу (Динамо), Виталий Пономарев (Рух).

Болельщики решили наградить представителей Кривбасса, который, напомним, лидирует в данный момент в УПЛ.

Таким образом лучшим игроком сентября признан Максим Задерака, а тренером - Юрий Вернидуб.

С положением команд в турнирной таблице вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс Юрий Вернидуб Максим Задерака

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