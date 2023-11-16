Бомбардир из Ливорно и воспитанник Интера: итальянские футболисты в чемпионате Украины

Сборная Украины 20 ноября в немецком Леверкузене проведет номинально домашний матч против Италии, который станет решающим в отборочной группе Евро-2024.

Перед этим поединком квалификации ISPORT.ua решил вспомнить о футбольном взаимодействии двух стран на уровне их представителей в национальных чемпионатах.

Об украинских легионерах в Италии известно достаточно, да и количественно их было больше, чем итальянских исполнителей в Украине. Чего только стоит обладатель Золотого мяча и нападающий Милана Андрей Шевченко, ставший без преувеличения одним из символов кальчо "нулевых". Можно вспомнить яркий период в Аталанте Руслана Малиновского, выступления Сергея Ателькина, Евгения Шахова, Виктора Коваленко или более давние примеры в лице Александра Заварова и Алексея Михайличенко.

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В обратном направлении, что логично, в свое время отправились и задержались в Украине совсем не на продолжительный срок всего два футболиста: лучший бомбардир Серии А в сезоне-2004/05 и игрок сборной Италии Кристиано Лукарелли и воспитанник миланского Интера Гаэтано Монакелло.

Кристиано Лукарелли

Летом 2007 года Кристиано Лукарелли стал первым итальянским футболистом в Украине и звездным новичком донецкого Шахтера.

За свою карьеру Лукарелли сменил ряд итальянских клубов, заходил в испанскую Валенсию, пока в 2003 году не подписал контракт с одноименной командой своего родного города Ливорно, где станет знаковым игроком.

Источник: Getty Images

Уже в первом сезоне нападающий своими голеадорскими достижениями помог "амаранто" выйти из Серии В и повыситься в классе, а в бомбардирской гонке с 29 забитыми мячами финишировал вторым, уступив лишь на один результативный удар Луке Тони, который тогда представлял Палермо. В следующем сезоне Серию А форварду удалось покорить сходу - он в составе скромного Ливорно с 24 голами в 35 матчах стал лучшим бомбардиром высшего дивизиона. В последующие два года Лукарелли не особо сбавлял обороты (19 и 20 голов в Серии А) и в то время вызывался в сборную Италии, за которую отличился трижды в шести поединках. К слову, еще в итальянской молодежке нападающий имел отличные показатели - десять результативных ударов в 12 играх.

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Тем не менее в 2007 году после ухудшения отношений с руководством Ливорно Лукарелли все же решил покинуть команду, а Шахтер не пожалел почти восемь миллионов евро за 31-летнего бомбардира. В лице итальянца донецкий клуб получил хорошего форварда с именем, а тот в свою очередь, как впоследствии оказалось, - единственную в карьере возможность сыграть в Лиге чемпионов.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Впрочем, в Шахтере былой результативности Лукарелли не продемонстрирует. Он запишет на свой счет всего четыре забитых мяча в 12 матчах чемпионата, хотя это и будут голы в победных поединках: дубль в ворота Таврии (2:0) и по одному взятию ворот во встречах с Черноморцем (2:1) и ФК Харьков (2:1).

Свой первый еврокубковый мяч за Шахтер Лукарелли забьет в ответном матче квалификации Лиги чемпионов с Зальцбургом (0:1, 3:1) и поможет "горнякам" выйти в групповой раунд. В квартете с Миланом, Селтиком и Бенфикой итальянский нападающий запишет на свой счет три гола - половину от всех результативных ударов донецкой команды в том розыгрыше. Но если в поединке с "кельтами" (2:0) его гол поможет победить, то два других так и останутся единственными в проигранных противостояниях с "россонери" (1:4) и "орлами" (1:2).

Источник: Getty Images

Шахтер занял последнее место в группе Лиги чемпионов, вылетел из еврокубков, а пребывание Лукарелли в Украине подходило к концу. Итальянский форвард решил вернуться на родину, чтобы быть больше на виду у главного тренера сборной Роберто Донадони перед Евро-2008, и в январе был продан в Парму за 5,7 миллиона евро. Впрочем, на чемпионат Европы нападающий не поедет.

В дальнейшем возрастному нападающему уже не удалось покорить былые высоты и летом 2012 года он завершил профессиональную карьеру. После уже на протяжении десяти лет Лукарелли пробует свои силы в тренерской деятельности в различных итальянских командах.

Источник: Getty Images

Гаэтано Монакелло

Период карьеры другого итальянского футболиста в Украине Гаэтано Монакелло вышел не таким насыщенным, как у Лукарелли, но таким же краткосрочным. Да и на момент приезда эти исполнители пребывали в разных весовых категориях.

В отличие от уже заработавшего себе имя предшественника, для Монакелло только все начиналось. В июле 2012 года 18-летний сицилиец подписал контракт с донецким Металлургом, куда его привел агент Дмитрий Селюк. Примечательно, что изначально юный нападающий мог оказаться в симферопольской Таврии, но в итоге выбор пал на Донецк, где, как посчитал его представитель, у игрока будет больше перспектив для роста.

Источник: Getty Images

До этого Монакелло воспитывался в структуре миланского Интера, продемонстрировал неплохую результативность за полгода в аренде в примавере Пармы - восемь голов в 14 матчах. Он вызывался в юношескую сборную Италии U-17, где играл и забивал, а позже - и в команды старших возрастов.

Тем не менее его карьера в Украине прошла вовсе неприметно. Итальянский нападающий в составе Металлурга принял участие всего в четырех матчах, наиграв в них в общей сложности чуть более получаса и заработав одно предупреждение.

today.it

Контракт Монакелло с донецким клубом был рассчитан на три года, но уже спустя полгода, зимой 2013-го, он перешел в кипрский Олимпиакос из Никосии.

Итальянец тогда говорил: "Определяющим фактором стало желание иметь больше игровой практики в основном составе, любой футболист хочет играть больше. Кроме того, нет смысла отрицать, что на Кипре более мягкий климат, чем в холодной Украине. Он похож на мою Сицилию. Период в Металлурге был очень продуктивным. Я прибавил в физических кондициях, опыте, скорости. Хочу поблагодарить Константиноса Макридиса, который очень хорошо ко мне относился в Металлурге. Он учил меня английскому, помогал адаптироваться и был мне словно брат".

Источник: Getty Images

После Монакелло успел поиграть за Монако, в Бельгии, Греции, а в 2014 году вернулся в Италию, где сменил уже более десяти клубов. Сейчас 29-летний нападающий представляет Мантову из третьего итальянского дивизиона.

Напомним, что матч десятого тура квалификации Евро-2024 между Украиной и Италией состоится в понедельник, 20 ноября, в немецком Леверкузене на стадионе Бай-Арена и начнется в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Италия.

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