Выбираем лучший логотип футбольного клуба в Украине: третий четвертьфинал
На сегодняшний день украинский футбол насчитывает 46 профессиональных клубов, выступающих в УПЛ, двух группах Первой лиги и Второй лиге.
Каждая команда – особенная, как и их логотип. Именно "лицо" клуба мы видим прежде всего как в играх, так и за пределами поля.
ISPORT решил разобраться, кто имеет самую красивую эмблему.
В первом четвертьфинале уверенную победу одержала эмблема львовского Движения,
тогда как во втором четвертьфинале победа вообще досталась ФК Львов, который, к сожалению, уже не принимает участие в профессиональных соревнованиях.
Уточнение: к 46 действующим клубам мы решили добавить четыре логотипа команд, которые, к сожалению, прекратили свое участие в турнирах за последний год (Львов, Скорук, Рубикон и Васт).
Четвертьфинал №3
По результатам жеребьевки, в третьем четвертьфинале примут участие логотипы следующих команд:
- три представителя УПЛ - Колос, Динамо и ЛНЗ
- четыре команды из Первой лиги – Хуст, Горняк-Спорт, Карпаты и Левый Берег
- один коллектив из Второй лиги - ЮКСА
- и два клуба, которые прекратили существование на карте профессиональных команд - Скорук и Рубикон
Настойчиво просим голосовать не из-за симпатий болельщиков за любимый клуб, а выбирать самый красивый логотип.
Пишите в комментариях чем вам понравился выбранный логотип.
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