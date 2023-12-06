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Выбираем лучший логотип футбольного клуба в Украине: третий четвертьфинал

ISPORT предлагает читателям принять участие в выборе красивейшей эмблемы в Украине.
Сегодня, 12:00

На сегодняшний день украинский футбол насчитывает 46 профессиональных клубов, выступающих в УПЛ, двух группах Первой лиги и Второй лиге.

Каждая команда – особенная, как и их логотип. Именно "лицо" клуба мы видим прежде всего как в играх, так и за пределами поля.

ISPORT решил разобраться, кто имеет самую красивую эмблему.

В первом четвертьфинале уверенную победу одержала эмблема львовского Движения,
тогда как во втором четвертьфинале победа вообще досталась ФК Львов, который, к сожалению, уже не принимает участие в профессиональных соревнованиях.

Уточнение: к 46 действующим клубам мы решили добавить четыре логотипа команд, которые, к сожалению, прекратили свое участие в турнирах за последний год (Львов, Скорук, Рубикон и Васт).

Четвертьфинал №3

По результатам жеребьевки, в третьем четвертьфинале примут участие логотипы следующих команд:

  • три представителя УПЛ - Колос, Динамо и ЛНЗ
  • четыре команды из Первой лиги – Хуст, Горняк-Спорт, Карпаты и Левый Берег
  • один коллектив из Второй лиги - ЮКСА
  • и два клуба, которые прекратили существование на карте профессиональных команд - Скорук и Рубикон

Настойчиво просим голосовать не из-за симпатий болельщиков за любимый клуб, а выбирать самый красивый логотип.

Пишите в комментариях чем вам понравился выбранный логотип.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ логотип

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