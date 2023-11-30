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Выбираем лучший логотип футбольного клуба в Украине: второй четвертьфинал

ISPORT предлагает читателям принять участие в выборе красивейшей эмблемы в Украине.
Сегодня, 10:49

На сегодняшний день украинский футбол насчитывает 46 профессиональных клубов, которые выступают в УПЛ, двух группах Первой лиги и во Второй лиге.

Каждая команда - особенная, как и их логотип. Именно "лицо" клуба мы видим в первую очередь, как в играх, так и за пределами поля.

ISPORT продолжает разбираться с тем, у кого же самая красивая эмблема. В первом четвертьфинале уверенную побед одержала эмблема львовского Руха, также весьма уверенно в четверку лучших вошли Прикарпатье, Металлист и Чернигов.

Четвертьфинал №2

По результатам жеребьевки, во втором четвертьфинале примут участие логотипы следующих команд:

  • четыре представителя УПЛ - Оболонь, Полесье, Металлист 1925, Черноморец
  • три команды из Первой лиги – Агробизнес, Кремень, Диназ
  • два коллектива из Второй лиги – Скала 1911, Локомотив
  • один клуб, прекративший существование на карте профессиональных команд - Львов

Настойчиво просим голосовать не из-за симпатии болельщиков за любимый клуб, а выбирать самый красивый логотип.

Пишите в комментариях, чем вам понравился выбранный логотип.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Первая лига Вторая лига Украины

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