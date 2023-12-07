КДК УАФ оштрафовал киевское Динамо

КДК УАФ принял решение оштрафовать киевское Динамо, сообщает ютуб-канал FCKK News.

Напомним, после 14-го тура Кривбасс обратил внимание на то, что и.о главного тренера киевлян Александр Шовковский проигнорировал флеш-интеврью.

Криворожский клуб подчеркнул тот факт, что тем самым столичный клуб нарушил регламент и ему должны грозить дисциплинарные санкции.

По информации источника, сегодня КДК направил в Динамо информацию о предстоящем штрафе за нарушение Шовковского. Сумма штрафа не сообщалась.

Напомним, ранее Динамо обыграло Металлист 1925.

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