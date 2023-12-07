КДК УАФ оштрафовал киевское Динамо
Жалоба Кривбасса дошла по адресу.
КДК УАФ принял решение оштрафовать киевское Динамо, сообщает ютуб-канал FCKK News.
Напомним, после 14-го тура Кривбасс обратил внимание на то, что и.о главного тренера киевлян Александр Шовковский проигнорировал флеш-интеврью.
Криворожский клуб подчеркнул тот факт, что тем самым столичный клуб нарушил регламент и ему должны грозить дисциплинарные санкции.
По информации источника, сегодня КДК направил в Динамо информацию о предстоящем штрафе за нарушение Шовковского. Сумма штрафа не сообщалась.
Напомним, ранее Динамо обыграло Металлист 1925.
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