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КДК УАФ оштрафовал киевское Динамо

Жалоба Кривбасса дошла по адресу.
Вчера, 21:46
Александр Шовковский / fcdynamo.kiev.ua
Александр Шовковский / fcdynamo.kiev.ua

КДК УАФ принял решение оштрафовать киевское Динамо, сообщает ютуб-канал FCKK News.

Напомним, после 14-го тура Кривбасс обратил внимание на то, что и.о главного тренера киевлян Александр Шовковский проигнорировал флеш-интеврью.

Криворожский клуб подчеркнул тот факт, что тем самым столичный клуб нарушил регламент и ему должны грозить дисциплинарные санкции.

По информации источника, сегодня КДК направил в Динамо информацию о предстоящем штрафе за нарушение Шовковского. Сумма штрафа не сообщалась.

Напомним, ранее Динамо обыграло Металлист 1925.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

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