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Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 07.12.2023

"Бело-синие" впритык приблизились к зоне еврокубков после победы над харьковским коллективом.
Сегодня, 18:53
Динамо - Металлист 1925 / ФК Динамо Киев
Динамо - Металлист 1925 / ФК Динамо Киев

В четверг, 7 декабря, в Киеве состоялся перенесенный матч третьего тура Украинской Премьер-лиги между Динамо и Металлистом 1925.

Поединок получился очень богатым на голы и события. Еще по ходу первого тайма команды забили на двоих четыре гола, постарались Назар Волошин, оформивший дубль, Владислав Ванат и Владислав Дмитренко. К тому же, за несколько минут до свистка на перерыв с поля был удален Константин Бычек.

Харьковчане после перерыва даже в меньшинстве умудрились сократить отставание в счете усилиями Андрея Ременюка. Но Максим Дячук на последней минуте основного времени поставил точку в матче.

Вашему вниманию видео всех голов матча Динамо - Металлист 1925 в третьем туре УПЛ:

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Динамо - Металлист 1925 4:2
Голы: Волошин, 11, 22, Ванат, 34, Дьячук, 90 - Дмитренко, 30, Ременюк, 72

Удары: 20 - 2
Удары в створ: 8 - 0
Атаки: 114 - 66
Владение мячом: 66% - 34%

Динамо Киев: Нещерет – Дубинчак, Сирота, Дячук, Тымчик – Бражко – Кабаев (Караваев, 60), Шапаренко (Андриевский, 59), Буяльский (Царенко, 60), Волошин (Бенито, 90+1) – Ванат (Супряга, 82).

Металлист 1925: Сидоренко – Фарина, Червак, Е. Ткачук, Капинус – Мартынюк, Габелок (А. Ткачук, 59), Бычек – Дмитренко (Чирук, 76), Сидоров (Борячук, 67), Ари (Ременюк, 58).

Предупреждения: Бычек, 28, 41, Фарина, 84

УдалениеБычек, 41

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев чемпионат Украины Металлист 1925

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Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

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