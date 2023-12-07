Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 07.12.2023
В четверг, 7 декабря, в Киеве состоялся перенесенный матч третьего тура Украинской Премьер-лиги между Динамо и Металлистом 1925.
Поединок получился очень богатым на голы и события. Еще по ходу первого тайма команды забили на двоих четыре гола, постарались Назар Волошин, оформивший дубль, Владислав Ванат и Владислав Дмитренко. К тому же, за несколько минут до свистка на перерыв с поля был удален Константин Бычек.
Харьковчане после перерыва даже в меньшинстве умудрились сократить отставание в счете усилиями Андрея Ременюка. Но Максим Дячук на последней минуте основного времени поставил точку в матче.
Вашему вниманию видео всех голов матча Динамо - Металлист 1925 в третьем туре УПЛ:
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Динамо - Металлист 1925 4:2
Голы: Волошин, 11, 22, Ванат, 34, Дьячук, 90 - Дмитренко, 30, Ременюк, 72
Удары: 20 - 2
Удары в створ: 8 - 0
Атаки: 114 - 66
Владение мячом: 66% - 34%
Динамо Киев: Нещерет – Дубинчак, Сирота, Дячук, Тымчик – Бражко – Кабаев (Караваев, 60), Шапаренко (Андриевский, 59), Буяльский (Царенко, 60), Волошин (Бенито, 90+1) – Ванат (Супряга, 82).
Металлист 1925: Сидоренко – Фарина, Червак, Е. Ткачук, Капинус – Мартынюк, Габелок (А. Ткачук, 59), Бычек – Дмитренко (Чирук, 76), Сидоров (Борячук, 67), Ари (Ременюк, 58).
Предупреждения: Бычек, 28, 41, Фарина, 84
Удаление: Бычек, 41
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