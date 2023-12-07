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Шесть голов и удаление: Динамо в жарком матче одолело Металлист 1925

Динамо выигрывает третий матч подряд без Луческу.
Сегодня, 17:32
Динамо - Металлист 1925 / upl.ua
Динамо - Металлист 1925 / upl.ua

В четверг, 7 декабря, киевское Динамо принимало дома харьковский Металлист 1925.

Казалось, что хозяева решили исход матча уже в первые 20 минут, благодаря дублю Назара Волошина. Однако на 30-й минуте Дмитренко отыграл один матч и на четыре минуты на поле вернулась интрига.

На 34-й минуте Ванат снова возвращает преимущество в два мяча, а на 41-й минуте вторая желтая Бычека хоронит шансы харьковчан победить в этом матче.

Во втором тайме ошибка Нещерета привела к еще одному голу для Металлиста, но в самой концовке встречи динамовцы все же довели счет до разгромного, забив четвертый мяч.

Статистика матча чемпионата Украины Динамо - Металлист 1925

Динамо - Металлист 1925 4:2

Голы: Волошин, 11, 22, Ванат, 34, Дьячук, 90 - Дмитренко, 30, Ременюк, 72

Удары: 20 - 2
Удары в створ: 8 - 0
Атаки: 114 - 66
Владение мячом: 66% - 34%

Динамо Киев: Нещерет – Дубинчак, Сирота, Дячук, Тымчик – Бражко – Кабаев (Караваев, 60), Шапаренко (Андриевский, 59), Буяльский (Царенко, 60), Волошин (Бенито, 90+1) – Ванат (Супряга, 82).

Металлист 1925: Сидоренко – Фарина, Червак, Е. Ткачук, Капинус – Мартынюк, Габелок (А. Ткачук, 59), Бычек – Дмитренко (Чирук, 76), Сидоров (Борячук, 67), Ари (Ременюк, 58).

Предупреждения: Бычек, 28, 41, Фарина, 84

Удаление: Бычек, 41

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