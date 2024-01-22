iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер - Пюник 2:0: обзор матча и результат игры 22.01.2024

Донецкий клуб без проблем одолел команду из Армении.
Сегодня, 16:44
ФК Шахтер / fcshakhtar.com
ФК Шахтер / fcshakhtar.com

В понедельник, 22 января, в рамках товарищеского матча Шахтер встречался с Пюником. Игры завершилась победой украинского коллектива со счетом 2:0.

Голами в данной игре отметились Александр Зубков и Виктор Цуканов. Оба гола были забиты в каждом из таймов.

Напомним, следующий свой матч Шахтер проведет против Леха. Игра состоится 25 января.

Шахтер – Пюник 2:0

Голы: Зубков, 14, Цуканов, 82

Шахтер (1 тайм): Ризнык – Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко – Кевин, Судаков, Бондаренко, Зубков – Сикан.

Шахтер (2 тайм): Рудько – Педриньо, Ракицкий, Лемкин (Лацабидзе, 72), Гочолеишвили – Назарина – Невертон, Эгиналду, Крыськив, Очеретько (Цуканов, 72) – Швед.

Пюник: Бучнев – Жуниньо, Братков, Вакуленко, Кочук, Давидян – Гонсалвес, Дашян, Сантос – Отубанджо, Юричич.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер товарищеские матчи

Статьи по теме

Соперник Шахтера в Лиге Европы усилился форвардом из необычного чемпионата Соперник Шахтера в Лиге Европы усилился форвардом из необычного чемпионата
Шахтер объявил об отмене матча с Лудогорцем Шахтер объявил об отмене матча с Лудогорцем
Степаненко: Мне, если честно, тяжело дается жить в разлуке с семьей Степаненко: Мне, если честно, тяжело дается жить в разлуке с семьей
Шахтер продлил контракт с Степаненко Шахтер продлил контракт с Степаненко
Помочь журналистам

Видео

Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья
Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вошла в ТОП-40, Калинина и Цуренко опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на одну позицию
просмотров

Последние новости

Европа18:20
Бензема может вернуться в родной клуб
Европа17:52
Защитник сборной Украины вернется в чемпионат Бельгии
Европа17:50
Моральный дух поднимается: В Барселоне улучшилась атмосфера после победы над Бетисом
Европа17:30
Артем Довбик: статистика-2023/2024
Европа17:23
Виктор Цыганков: статистика-2023/2024
Киберспорт17:15
BLAST Premier Spring Groups: Vitality - OG, Natus Vincere обыграли Complexity
Европа16:57
Барселона не собирается продавать Баварии своего основного центрбека
Украина16:52
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Украина16:44
Шахтер обыграл в рамках товарищеского матча Пюник
Футбол16:26
"Награды преследуют величайшего": Роналду вручили особенный торт в честь побед на Globe Soccer Awards
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK