Шахтер - Пюник 2:0: обзор матча и результат игры 22.01.2024
В понедельник, 22 января, в рамках товарищеского матча Шахтер встречался с Пюником. Игры завершилась победой украинского коллектива со счетом 2:0.
Голами в данной игре отметились Александр Зубков и Виктор Цуканов. Оба гола были забиты в каждом из таймов.
Напомним, следующий свой матч Шахтер проведет против Леха. Игра состоится 25 января.
Шахтер – Пюник 2:0
Голы: Зубков, 14, Цуканов, 82
Шахтер (1 тайм): Ризнык – Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко – Кевин, Судаков, Бондаренко, Зубков – Сикан.
Шахтер (2 тайм): Рудько – Педриньо, Ракицкий, Лемкин (Лацабидзе, 72), Гочолеишвили – Назарина – Невертон, Эгиналду, Крыськив, Очеретько (Цуканов, 72) – Швед.
Пюник: Бучнев – Жуниньо, Братков, Вакуленко, Кочук, Давидян – Гонсалвес, Дашян, Сантос – Отубанджо, Юричич.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!