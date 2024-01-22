Шахтер - Пюник 2:0: обзор матча и результат игры 22.01.2024

Донецкий клуб без проблем одолел команду из Армении.

В понедельник, 22 января, в рамках товарищеского матча Шахтер встречался с Пюником. Игры завершилась победой украинского коллектива со счетом 2:0.

Голами в данной игре отметились Александр Зубков и Виктор Цуканов. Оба гола были забиты в каждом из таймов.

Напомним, следующий свой матч Шахтер проведет против Леха. Игра состоится 25 января.

Шахтер – Пюник 2:0

Голы: Зубков, 14, Цуканов, 82

Шахтер (1 тайм): Ризнык – Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко – Кевин, Судаков, Бондаренко, Зубков – Сикан.

Шахтер (2 тайм): Рудько – Педриньо, Ракицкий, Лемкин (Лацабидзе, 72), Гочолеишвили – Назарина – Невертон, Эгиналду, Крыськив, Очеретько (Цуканов, 72) – Швед.

Пюник: Бучнев – Жуниньо, Братков, Вакуленко, Кочук, Давидян – Гонсалвес, Дашян, Сантос – Отубанджо, Юричич.

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