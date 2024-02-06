Наши братья меньшие: Милевский растрогал подписчиков душевным поступком
Артем показал пример для подражания.
Бывший футболист Динамо и сборной Украины Артем Милевский опубликовал новый пост в своем канале Telegram.
Артем показал видео, на котором он кормит бродячую собаку. Милевский призвал помогать бездомным животным.
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Подписчики футболиста оценили поступок Артема, оставив ему позитивные реакции.
Ранее сообщалось, что у Милевского полиция провела обыск.
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