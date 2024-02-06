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Наши братья меньшие: Милевский растрогал подписчиков душевным поступком

Артем показал пример для подражания.
Сегодня, 10:00
Артем Милевский / instagram.com/timi1010
Артем Милевский / instagram.com/timi1010

Бывший футболист Динамо и сборной Украины Артем Милевский опубликовал новый пост в своем канале Telegram.

Артем показал видео, на котором он кормит бродячую собаку. Милевский призвал помогать бездомным животным.

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Подписчики футболиста оценили поступок Артема, оставив ему позитивные реакции.

Ранее сообщалось, что у Милевского полиция провела обыск.

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