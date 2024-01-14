"Ева, давай помогай": Семейство Зинченко померились силами с тигром в перетягивании каната

Футболист с супругой и ребенок весело провели свободное время.

Защитник Арсенала Александр Зинченко вместе со своей семьей посетил известный зоопарк Fame Park в Арабских Эмиратах.

Украинец и его жена Влада Седан решили испытать свои силы в перетягивании каната со львом. На помощь паре пришла их дочь Ева, однако даже численное преимущество не помогло Зинченко в данном противостоянии.

Помимо схватки с тигром Александр покормил с рук диких зверей, в том числе и своего оппонента. Футболист вместе с дочкой также осчастливили обезьянок, а позже игрок в качестве благодарности оставил автограф владельцу зоопарка.

Ранее сообщалось, что бывший защитник Арсенала встал на защиту Зинченко.

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