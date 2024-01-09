Бывший защитник Арсенала встал на защиту Зинченко

Бывший защитник Арсенала Бакари Санья ответил на критику в адрес нынешнего игрока Александра Зинченко.

"Мне очень нравится Зинченко. Он очень техничный игрок, который подходит Арсеналу и предлагает им много, когда они владеют мячом и когда играют сзади.

Он – один из игроков, которого критиковали в этом сезоне. Я не понимаю критики. Конечно, когда ты атакуешь, а Зинченко идет в полузащиту, если ты потеряешь мяч, то будешь разоблачен. Когда вы просите его выполнять эту роль, то должны ожидать, что команды смогут использовать пробелы слева.

Он играет в такой же футбол, как и в прошлом сезоне. Разница в том, что Арсенал выигрывал большинство своих игр в прошлом сезоне, поэтому никто не сомневался в его способностях или в его выступлениях".

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"Люди всегда ищут виноватого, когда команда работает не так хорошо, как мы привыкли. Я думаю, что для многих людей Зинченко был козлом отпущения этого сезона.

Это огромный позор. В прошлом сезоне Зинченко считали главной причиной того, почему Арсенал был настолько хорошим, а в этом сезоне некоторые люди говорят, что он недостаточно хорош.

Когда ты выиграешь, все прекрасно. Когда вы проиграете, люди будут искать виновных игроков", – сказал Санья в интервью Lord Ping.

В текущем сезоне на счету Зинченко один гол и один ассист в 18-ти матчах АПЛ.

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