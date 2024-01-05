iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Арсенал присматривается к нидерландскому вундеркинду на место Зинченко

Вряд ли купить Хато удастся зимой.
Сегодня, 10:27
Йоррель Хато / Getty Images
Йоррель Хато / Getty Images

Арсенал хочет заменить Александра Зинченко талантливым воспитанником Аякса, пишет The Telegraph.

Уже некоторое время сообщается, что в Лондоне недовольны украинцем и хотят получить нового левого защитника.

Одной из оптимальных опций считается 17-летний Йоррель Хато из Аякса, считающийся одним из самых перспективных защитников Европы.

В этом непростом для Аякса сезоне Хато проявляет себя с лучшей стороны. Парень уже успел вывести команду с капитанской повязкой и дебютировать за сборную Нидерландов.

Контракт Хато с Аяксом истекает через 18 месяцев, и клуб хочет предложить ему новый контракт. К тому же в Роттердаме рассчитывают, что Арсенал придет за Хато лишь летом.

Ранее также сообщалось, что Рэтклифф пообщался с сотрудниками МЮ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

Статьи по теме

"Почувствовал дискомфорт": Тренер Арсенала рассказал о состоянии здоровья Зинченко "Почувствовал дискомфорт": Тренер Арсенала рассказал о состоянии здоровья Зинченко
Стало известно, почему Зинченко пропускает последний матч Арсенала в 2023 году Стало известно, почему Зинченко пропускает последний матч Арсенала в 2023 году
Забарный - в старте, Зинченко - вне заявки: составы Борнмута и Арсенал на матчи с Тоттенхэмом и Фулхэмом Забарный - в старте, Зинченко - вне заявки: составы Борнмута и Арсенал на матчи с Тоттенхэмом и Фулхэмом
Гол Зинченко попал в топ-10 забитых мячей Арсенала в 2023 году Гол Зинченко попал в топ-10 забитых мячей Арсенала в 2023 году
Помочь журналистам

Видео

Лас-Пальмас - Барселона 1:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Лас-Пальмас - Барселона 1:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Оберхофе
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа11:10
Роберт Левандовски: статистика-2023/2024
Европа11:02
Хави оскорблял арбитра во время матча с Лас-Пальмасом
Биатлон11:00
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
Бокс10:45
Украинский боксер нокаутировал соперника в дебютном бою в США
Европа10:27
Арсенал присматривается к нидерландскому вундеркинду на место Зинченко
Бокс10:20
"Отдубасит и растерзает": тренер Дюбуа назвал фаворита боя Усик - Фьюри
Бокс09:57
Теофимо Лопес официально получил следующего соперника
Европа09:49
Итальянский топ-тренер ожидает предложение от Милана
Украина09:35
Милевский назвал рекордную сумму, которую проигрывал в казино
Европа09:30
Стали известны детали встречи Рэтклиффа с сотрудниками МЮ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK