Арсенал присматривается к нидерландскому вундеркинду на место Зинченко

Арсенал хочет заменить Александра Зинченко талантливым воспитанником Аякса, пишет The Telegraph.

Уже некоторое время сообщается, что в Лондоне недовольны украинцем и хотят получить нового левого защитника.

Одной из оптимальных опций считается 17-летний Йоррель Хато из Аякса, считающийся одним из самых перспективных защитников Европы.

В этом непростом для Аякса сезоне Хато проявляет себя с лучшей стороны. Парень уже успел вывести команду с капитанской повязкой и дебютировать за сборную Нидерландов.

Контракт Хато с Аяксом истекает через 18 месяцев, и клуб хочет предложить ему новый контракт. К тому же в Роттердаме рассчитывают, что Арсенал придет за Хато лишь летом.

Ранее также сообщалось, что Рэтклифф пообщался с сотрудниками МЮ.

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