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Стали известны детали встречи Рэтклиффа с сотрудниками МЮ

Новый совладелец заявил, что единственным мерилом успеха будут трофеи.
Сегодня, 09:30
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images

Сэр Джим Рэтклифф впервые встретился с сотрудниками МЮ и сумел их впечатлить, утверждает The Athletic.

Новый совладелец клуба сходу заявил всем присутствующим, что будет измерять успехи клуба исключительно трофеями.

Сэр Джим заверил, что не намерен ориентироваться на прибыль от своих инвестиций, его интересует только вернуть клуб к большим завоеваниям.

В INEOS были приятно удивлены тем, что МЮ показал финансовую стабильность даже во времени пандемии, однако главным мерилом успеха теперь будут только трофеи.

Издание утверждает, что миллиардер сразу сумел завоевать расположение и уважение сотрудников клуба.

Ранее также сообщалось, что игрок Челси заявил о желании покинуть клуб.

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