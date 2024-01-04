Игрок Челси сообщил руководству, что хочет уйти
Иан Маатсен желает перебраться в Боруссию Дортмунд.
Лондонский Челси может лишиться одного из своих игроков зимой.
Как сообщает журналист Sky Sport Germany Патрик Бергер, нидерландец Иан Маатсен сообщил руководству "синих" о своем желании уйти из клуба, чтобы перебраться в стан дортмундской Боруссии.
Читай также: Челси отправил в аренду талантливого полузащитника
Футболист уже согласовал с "шмелями" условия личного контракта. Между клубами продолжаются переговоры, Челси настаивает на аренде с обязательным правом выкупа.
Дортмундцы видят в Иане замену Рами Бенсебаини, который отправляется на Кубок Африки уже в этом месяце, хотя Маатсен может играть на любой позиции на левом фланге.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!