iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Игрок Челси сообщил руководству, что хочет уйти

Иан Маатсен желает перебраться в Боруссию Дортмунд.
Сегодня, 21:42
Иан Маатсен / Getty Images
Иан Маатсен / Getty Images

Лондонский Челси может лишиться одного из своих игроков зимой.

Как сообщает журналист Sky Sport Germany Патрик Бергер, нидерландец Иан Маатсен сообщил руководству "синих" о своем желании уйти из клуба, чтобы перебраться в стан дортмундской Боруссии.

Читай также: Челси отправил в аренду талантливого полузащитника

Футболист уже согласовал с "шмелями" условия личного контракта. Между клубами продолжаются переговоры, Челси настаивает на аренде с обязательным правом выкупа.

Дортмундцы видят в Иане замену Рами Бенсебаини, который отправляется на Кубок Африки уже в этом месяце, хотя Маатсен может играть на любой позиции на левом фланге.
 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Боруссия Дортмунд

Статьи по теме

Челси отправил в аренду талантливого полузащитника Челси отправил в аренду талантливого полузащитника
Челси готов бесплатно отпустить Силву следующим летом Челси готов бесплатно отпустить Силву следующим летом
Челси, вероятно, избежит наказания за нарушения ФФП Челси, вероятно, избежит наказания за нарушения ФФП
Ньюкасл может усилить состав хавбеком Челси Ньюкасл может усилить состав хавбеком Челси
Помочь журналистам

Видео

Голевая Довбика и хет-трик Мораты в обзоре матча Жирона - Атлетико
Голевая Довбика и хет-трик Мораты в обзоре матча Жирона - Атлетико

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки-2023
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа22:39
Шахтер подпишет перспективного бразильского вингера
Киберспорт22:27
ТОП-20 лучших игроков 2023 года по CS по версии HLTV: frozen занял 12-е место
Формула 122:23
Формула 1. Болиды 2024 года: Астон Мартин подтвердил дату презентации
НБА22:18
Бруклин - первая команда НБА, которую оштрафовали за нарушение нового правила
Европа22:08
Борнмут Забарного хочет подписать южноамериканского таланта
Европа21:42
Игрок Челси сообщил руководству, что хочет уйти
НБА21:39
Матч всех звезд-2024: ЛеБрон и Яннис лидируют в голосовании
Европа21:15
Миколенко выйдет в старте Эвертона на матч кубка Англии против Кристал Пэлас
Европа21:13
Экс-игрок сборной Германии перейдет в французский середняк
Европа20:57
Наследник Бэйла: Беллингем, выходя на поле, каждый раз нарушает специфическое правило Ла Лиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK