Игрок Челси сообщил руководству, что хочет уйти

Лондонский Челси может лишиться одного из своих игроков зимой.

Как сообщает журналист Sky Sport Germany Патрик Бергер, нидерландец Иан Маатсен сообщил руководству "синих" о своем желании уйти из клуба, чтобы перебраться в стан дортмундской Боруссии.

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Футболист уже согласовал с "шмелями" условия личного контракта. Между клубами продолжаются переговоры, Челси настаивает на аренде с обязательным правом выкупа.

Дортмундцы видят в Иане замену Рами Бенсебаини, который отправляется на Кубок Африки уже в этом месяце, хотя Маатсен может играть на любой позиции на левом фланге.



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