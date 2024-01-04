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Челси отправил в аренду талантливого полузащитника

Алекс Матос проведет вторую часть сезона в Чемпионшипе.
Сегодня, 20:19
Алекс Матос / Getty Images
Алекс Матос / Getty Images

Челси временно избавился от одного из своих игроков в надежде на получение им игровой практики.

Как сообщает пресс-служба "синих", лондонцы отправили в аренду Алекса Матоса. Футболист будет выступать за Хаддерсфилд.

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Бразилец проведет в стане клуба из второго английского дивизиона полгода. Опции выкупа у "терьеров" не будет.

В текущем сезоне Алекс сыграл в двух матчах за первую команду Челси. Матос может действовать на позициях центрального полузащитника, а также левого или правого вингера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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