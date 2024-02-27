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Александрия может получить техническое поражение за игру с Шахтером - журналист

За коллектив Руслана Ротаня сыграл игрок, который не должен был выходить за поле.
Сегодня, 17:59
Иван Калюжный / fco.com.ua
Иван Калюжный / fco.com.ua

Результат матча Александрия - Шахтер может быть аннулирован, а хозяевам присуждено техническое поражение. Об этом сообщает журналист Владимир Зверов.

По информации Зверова, Иван Калюжный, сыгравший в этом поединке за коллектив Руслана Ротаня не заявлен за команду на вторую часть сезона.

"Полузащитник Александрии Иван Калюжный сыграл против Шахтера, хотя, похоже, еще не заявлен за александрийцев. В паспорте игрока (документе, которым пользуется арбитр матча) - последний клуб до сих пор ЛНЗ. Первую часть сезона Калюжный провел в аренде в ЛНЗ, а этой зимой вернулся в Александрию.

Появление на поле незаявленного игрока = техническое поражение 0:3", - написал Владимир в своем Telegram-канале, приложив фото паспорта игрока.

Отметим, что в первой половине сезона 26-летний украинский хавбек провел 12 матчей, не отметившись результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер александрия

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