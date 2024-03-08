Президент Лехии: Сначала хотели арендовать Вьюнника, а потом узнали о конфликте с Шахтером

Функционер клуба из Гданьска прокомментировал уже ставший скандальным трансфер.

Президент гданьской Лехии Паоло Уфрер поделился деталями перехода Богдана Вьюнника в их команду.

Функционер заявил, что команда из второго польского дивизиона решила воспользоваться конфликтом между украинским форвардом и донецким Шахтером.

"Сначала мы были заинтересованы в аренде Богдана, потом узнали о его конфликте с предыдущим клубом.

В конце концов, игрок стал свободным агентом и изъявил желание присоединиться к "Лехии".

Богдан имеет отличную скорость, может сыграть на любой позиции в атаке, знает, как забивать голы. У тренера будет еще одна опция, что всегда хорошо", - заявил Уфрер в интервью Gdansk.pl.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер подал в суд на Вьюнника и Лехию за односторонний разрыв контракта.

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