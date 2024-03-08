Президент Лехии: Сначала хотели арендовать Вьюнника, а потом узнали о конфликте с Шахтером
Президент гданьской Лехии Паоло Уфрер поделился деталями перехода Богдана Вьюнника в их команду.
Функционер заявил, что команда из второго польского дивизиона решила воспользоваться конфликтом между украинским форвардом и донецким Шахтером.
"Сначала мы были заинтересованы в аренде Богдана, потом узнали о его конфликте с предыдущим клубом.
В конце концов, игрок стал свободным агентом и изъявил желание присоединиться к "Лехии".
Богдан имеет отличную скорость, может сыграть на любой позиции в атаке, знает, как забивать голы. У тренера будет еще одна опция, что всегда хорошо", - заявил Уфрер в интервью Gdansk.pl.
Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер подал в суд на Вьюнника и Лехию за односторонний разрыв контракта.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!