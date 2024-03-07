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Шахтер подаст в суд на Вьюнника, который в одностороннем порядке расторг контракт с клубом

"Горняки" недовольны поведением украинского форварда.
Сегодня, 19:06
Богдан Вьюнник / shakhtar.com
Богдан Вьюнник / shakhtar.com

Донецкий Шахтер объявил о своем решении пойти с иском против Богдана Вьюнника и польской Лехии в спортивные судебные инстанции.

Как сообщает пресс-служба "горняков", украинский форвард в одностороннем порядке расторг контракт со своим экс-клубом, несмотря на то, что донецкий гранд неоднократно предлагал ему возможность вернуться в лагерь коллектива Марино Пушича.

Шахтер выразил свое несогласие с действиями футболистами, которого вчера в качестве новичка представила Лехия Гданьск, подписав с ним контракт до 2028 года.

Отметим, что Лехия объявила о подписании Вьюнника как свободного агента, несмотря на то, что позиция украинской команды в том, что у нее есть действующее соглашение с футболистом до лета 2025 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер лехия Богдан Вьюнник

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