Экс-тренер Динамо - о трансфере Пиханьонка: Достаточно умный и технический футболист

Летом киевское Динамо подписало полузащитника Александра Пихаленка, перебравшегося в Киев из СК Днепр-1. Футболист сразу стал одним из лидеров "бело-синих", вызывая восхищение своей игрой.

Бывший тренер киевлян Алексей Михайличенко оценил переход футболиста, рассказав о его сильных качествах.

"Еще тогда, когда я видел его в составе СК Днепр-1, он мне понравился тем, как мыслит на футбольном поле. Пиленок достаточно умный и технический футболист, поэтому и обратили на него внимание в Динамо.

Понятно, что пока нельзя сказать, что он полностью интегрировался в игру новой для него команды и вместе с партнерами имеет полную слаженность в действиях. Однако новичок динамовцев находит много моментов, в которых он очень полезен. Думаю, что этот футболист будет и дальше прогрессировать. Для динамовского клуба это хорошее приобретение", - цитирует специалиста UA-Football.

Напомним, Динамо смогло выиграть борьбу за Пихальонка у Шахтера. Горняки тоже активно претендовали на полузащитника, но сам Пихаленок отклонил предложение Шахтера.

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