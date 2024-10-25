Первый гол Гуцуляка после травмы помог Полесью избежать поражения от Колоса

В рамках 11-го тура УПЛ Полесье встретилось с Колосом.

Именно ковалевцы открыли счет в поединке, отличившись в середине первого тайма. Владислав Великан замкнул подачу с углового, хотя, оправдывать свою фамилию ему не пришлось, ведь забил вингер ногой, не привлекая прыжок.

Житомирянам пришлось приходить в себя в течение большей части времени первой 45-минутки, но в конце они смогли «прийти в себя» и реализовать несколько опасных моментов у ворот Ивана Пахолюка, правда, ни один из них не достиг конечной цели.

После перерыва «волки» продолжили свой натиск и достаточно быстро все же сравняли счет в матче. Автором гола стал Алексей Гуцуляк, а ассистировал ему Александр Назаренко.

После восстановления паритета команды начали действовать на встречных курсах и имели несколько возможностей, чтобы вырвать три пункта. Ближайшим к тому, чтобы помочь своей команде победить был Даниил Алефиренко, который за несколько минут до конца поединка акцентировано пробил по воротам Евгения Волынца, но удар был все же простым для голкипера житомирян, ведь отправился ему в руки.

Полесье - Колос 1:1

Голы: Гуцуляк, 54 - Великан, 19

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!