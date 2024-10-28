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"Наложили три шва": Шовковский объяснил, почему Шапаренко не сыграл против Шахтера

Тренер Динамо назвал неожиданную причину отсутствия полузащитника на поле.
Сегодня, 08:59
Николай Шапаренко / Getty Images
Николай Шапаренко / Getty Images

Главный тренер Динамо Александр Шовковский рассказал, почему полузащитник Николай Шапаренко не смог принять участие в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги с Шахтером (1:1).

Игрок "бело-синих" весь поединок провел на скамейке запасных, а наставник команды его отсутствие на поле объяснил бытовой травмой.

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"К сожалению, утром он получил бытовую травму. Ему наложили три шва, так что он не мог выйти на футбольное поле", - приводит слова Шовковского официальный сайт Динамо.

Напомним, что основной центрбек Динамо получил травму в игре с Шахтером.

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