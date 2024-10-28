"Наложили три шва": Шовковский объяснил, почему Шапаренко не сыграл против Шахтера
Тренер Динамо назвал неожиданную причину отсутствия полузащитника на поле.
Главный тренер Динамо Александр Шовковский рассказал, почему полузащитник Николай Шапаренко не смог принять участие в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги с Шахтером (1:1).
Игрок "бело-синих" весь поединок провел на скамейке запасных, а наставник команды его отсутствие на поле объяснил бытовой травмой.
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"К сожалению, утром он получил бытовую травму. Ему наложили три шва, так что он не мог выйти на футбольное поле", - приводит слова Шовковского официальный сайт Динамо.
Напомним, что основной центрбек Динамо получил травму в игре с Шахтером.
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