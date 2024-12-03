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Нападающий Шахтера вернулся в команду после аренды в МЛС

Келси не проявил себя в Цинциннати.
Сегодня, 13:10
Кевин Келси / Getty Images
Кевин Келси / Getty Images

Нападающий Кевин Келси, который выступал за Цинциннати на правах аренды, вернулся в Шахтер.

Венесуэлец был арендован Цинциннати до завершения 2024 года. 

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В текущем сезоне Келси провел 25 матчей, в которы забил шесть голов.

Цинциннати по итогам регулярного сезона вышел в плей-офф МЛС, но покинул турнир на стадии 1/8 финала.

Напомним, Шахтер предлагает солидную сумму за бразильского таланта.

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