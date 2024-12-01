Шахтер предлагает солидную сумму за бразильского таланта

Донецкий Шахтер собирается усилить свою линию атаки молодым бразильским талантом.

Как сообщает журналист Габриэль Са, «горняки» готовы заплатить за 18-летнего вингера Сан-Паулу Энрике Кармо 7 миллионов евро. Его контракт с нынешним клубом истекает через год.

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Шахтер уже пытался подписать Энрике летом этого года, но тогда получил отказ от «триколорных».

В течение текущего сезона Кармо успел дебютировать за взрослую команду Сан-Паулу, отыграв 12 минут в поединке Серии А против Витории.

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