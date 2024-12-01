Шахтер предлагает солидную сумму за бразильского таланта
Дончане нацелились на очередного латиноамериканца.
Донецкий Шахтер собирается усилить свою линию атаки молодым бразильским талантом.
Как сообщает журналист Габриэль Са, «горняки» готовы заплатить за 18-летнего вингера Сан-Паулу Энрике Кармо 7 миллионов евро. Его контракт с нынешним клубом истекает через год.
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Шахтер уже пытался подписать Энрике летом этого года, но тогда получил отказ от «триколорных».
В течение текущего сезона Кармо успел дебютировать за взрослую команду Сан-Паулу, отыграв 12 минут в поединке Серии А против Витории.
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