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Шахтер предлагает солидную сумму за бразильского таланта

Дончане нацелились на очередного латиноамериканца.
Сегодня, 14:04
Энрике Кармо (в центре)
Энрике Кармо (в центре)

Донецкий Шахтер собирается усилить свою линию атаки молодым бразильским талантом.

Как сообщает журналист Габриэль Са, «горняки» готовы заплатить за 18-летнего вингера Сан-Паулу Энрике Кармо 7 миллионов евро. Его контракт с нынешним клубом истекает через год.

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Шахтер уже пытался подписать Энрике летом этого года, но тогда получил отказ от «триколорных».

В течение текущего сезона Кармо успел дебютировать за взрослую команду Сан-Паулу, отыграв 12 минут в поединке Серии А против Витории.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер сан-паулу

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