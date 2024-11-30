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Отец игрока Шахтера погиб на войне с россиянами

Оккупанты отобрали жизнь 45-летнего защитника Украины.
Сегодня, 19:46
Дмитрий Твардовский / ФК Шахтер Донецк
Дмитрий Твардовский / ФК Шахтер Донецк

Защищая Украину на фронте, погиб Дмитрий Твардовский - отец голкипера донецкого Шахтера Дениса Твардовского.

Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

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"Дмитрий Анатольевич Твардовский с первых дней полномасштабной войны стал в ряды ВСУ, был минометчиком, служил в самых горячих точках востока Украины, мужественно защищал независимость нашего государства и свободу украинского народа. 21 ноября 2024 года в районе населенного пункта Урожайное (Донецкая область) во время выполнения боевой задачи он с собратьями попал под вражеский обстрел и получил травмы, несовместимые с жизнью. Ему было 45 лет…

ФК Шахтер искренне соболезнует семье Дмитрия Анатольевича - жене, сыновьям, матери и всем близким - в связи с этой невосполнимой утратой.

Вечная память, честь и уважение Дмитрию Твардовскому. Героям слава!" - говорится в сообщении на официальном сайте Шахтера.

Ранее сообщалось, что представитель ультрас Шахтера погиб, защищая Украину от оккупантов.

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