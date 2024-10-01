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Представитель ультрас Шахтера погиб, защищая Украину от оккупантов

Роман Витранюк отдал свою жизнь, выполняя боевое задание.
Сегодня, 11:59
Роман Витранюк
Роман Витранюк

Фанатское футбольное движение Украины понесло очередную потерю на войне с россией.

Как сообщает twitter-аккаунт Шахтера, в борьбе с государством-террористом погиб Роман "Турист" Виртанюк.

Витранюк служил во ввзоде разведки 44-й ОМБр. Роман отдал свою жизнь во время выполнения задания на одном из восточных направлений.  Это произошло вчера, 30 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что на войне со страной-оккупантом погиб экс-игрок тернопольской Нивы .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер война с россией

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