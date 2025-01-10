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На матче Динамо сняли флаги "Кроты на выезде"

Но сначала кто-то их повесил.
Сегодня, 16:35
Динамо Киев / fcdynamo.kiev.ua
Динамо Киев / fcdynamo.kiev.ua

В пятницу, 10 января, киевское Динамо играет контрольный поединок на тренировочном сборе против Магдебурга.

Во время матча произошел довольно забавный эпизод. Во время второго тайма неизвестный повесил флаги с логотипом Шахтера и надписью "Кроты на выезде".

Спустя некоторе время кому-то из динамовцев это не понравилось. На 57-й минуте другой мужчина, вероятно, представитель Динамо, пошел снимать флаги.

На момент написания заметки Динамо проигрывало Магдебургу со счетом 0:2.

С полным календарем киевского Динамо вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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