"Это основа основ": любимая Конопли раскрыла семейные традиции супругов

Анастасия Конопля заявила, что супруг всегда находит время для нее и дочери. По ее словам, они с Ефимом Коноплей вдохновляют друг друга.

"Есть определенные ритуалы, правила семьи. Мы завтракаем, обедаем и ужинаем только вместе. Выходной – семейный день. Праздники в кругу семьи. Из обязательного – это уважение друг к другу. Это основа основ. И конечно качественно проведенное время вместе", – рассказала Конопля РБК-Украина.

Анастасия и Ефим поженились весной 2022 года. Ранее жена звезды "горняков" встречалась с центрбеком Динамо Денисом Поповым.

Напомним, ранее Анастасия Конопля покорила сеть горячими фотографиями отдыха.

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