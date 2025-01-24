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Клуб МЛС хочет приобрести игрока Полесья - источник

Артем Смоляков может перейти в Лос-Анджелес ФК.
Сегодня, 11:03
Артем Смоляков
Артем Смоляков

Защитник житомирского Полесья Артем Смоляков имеет вариант с переходом в МЛС.

Как сообщает ТаТоТаке, в услугах Смолякова заинтересован Лос-Анджелес ФК. Переговоры находятся на финальной стадии.

Источник отмечает, что в ходе переговоров Лос-Анджелесу пришлось вдвое улучшить свое предложение: С 1 млн до 2 млн евро.

Детали личного контракта между Смоляковым и американским клубом неизвестны.

Напомним, на ISPORT есть трансферы всех клубов УПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС Полесье

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