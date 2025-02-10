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Динамо уверенно одолело Эсбьерг в спарринге

Вице-чемпион Украины разобрался с представителем первого дивизиона Дании.
Сегодня, 17:50
Владислав Ванат / ФК Динамо Киев
Владислав Ванат / ФК Динамо Киев

Киевляне завладели инициативой с первых минут. Впрочем, забить быстрый мяч не удалось. Открыли счет "бело-синие" на 25-й минуте – Ванат с нескольких метров замкнул прострел Волошина.

Динамо продолжило контролировать ход событий. Однако до острых моментов дело доходило редко. В середине второй половины подопечные Александра Шовковского удвоили преимущество. Это Брагару качнул нескольких защитников и из пределов штрафной уложил в верхний угол.

Эсбьерг пытался размочить счет, но ни Нещерета, ни Игнатенко соперники пробить не смогли. Следующий контрольный поединок "Динамо" сыграет 16 февраля.

Динамо – Эсбьерг – 2:0

Голы: Ванат, 25, Брагару, 68

Динамо: Нещерет (Игнатенко, 75) – Тымчик, Дячук (Биловар, 63), Попов, Вивчаренко (Дубинчак, 68) – Михайленко (Бражко, 46), Рубчинский – Волошин, Ярмоленко (Шапаренко, 68) – Кабаев (Брагару, 68) – Ванат (Герреро, 63)

 

К слову, ранее Дубинчак подписал с Динамо новый контракт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

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