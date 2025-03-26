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Футбол

Сборная Бразилии возобновила интерес к Анчелотти

Местная федерация хочет, чтобы именитый тренер возглавлял национальную команду на ЧМ-2026.
Вчера, 23:45       Автор: Игорь Мищук
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Бразильская конфедерация футбола вернулась к идее назначения на пост главного тренера местной сборной нынешнего наставника мадридского Реала Карло Анчелотти.

Глава организации Эднальдо Родригес хочет, чтобы именитый 65-летний итальянский специалист сменил во главе национальной команды Доривала Жуниора и работал с ней во время чемпионата мира-2026.

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Как сообщает Globo, бразильская сторона уже возобновила контакты с итальянцем, к чему тот отнесся благосклонно, но дал понять, что любые переговоры о будущем сотрудничестве будут возможны только после Клубного чемпионата мира-2025, который состоится летом.

Отметим, что на данный момент сборная Бразилии занимает четвертое место в южноамериканском отборе к ЧМ-2026, набрав 21 балл в 14 сыгранных матчах.

Ранее сообщалось, что Анчелотти намерен тренировать Реал и в следующем сезоне.

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