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Футбол

Сборная Чили потеряла шансы выйти на ЧМ-2026

Команда пропустит третий турнир подряд.
Сегодня, 06:45       Автор: Митя Шитко
Сборная Чили / Getty Images
Сборная Чили / Getty Images

Сборная Чили потеряла теоретические шансы выйти в финальный турнир чемпионата мира-2026.

В рамках 16-го тура квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке чилийцы на выезде уступили Боливии – 0:2.

Сборная Чили занимает последнее, десятое место в группе, имея 10 очков. У команды больше нет шансов на седьмую позицию, которая дает возможность сыграть в плей-офф.

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Чилийцы пропустят третий чемпионат мира подряд. Они не смогли пробиться на ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

Последний раз команда играла на чемпионате мира в 2014 году. Тогда сборная Чили дошла до 1/8 финала, где уступила хозяевам турнира бразильцам.

Напомним, что шесть из десяти команд в Южной Америки выходят на чемпионат мира напрямую. 

Отметим, что Анчелотти вывел сборную Бразилии на чемпионат мира.

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