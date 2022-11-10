Сенегал прибегнет к помощи шаманов для того, чтобы Мане сыграл на Чемпионате мира

Местные футбольные чиновники готовы на все для своей главной звезды.

Садио Мане получил серьезную травму в матче с Вольфсбургом, которая не позволит ему сыграть на ЧМ-2022.

Но в Сенегале готовы прибегнуть ко всем возможным методам, чтобы все-таки местная звезда сыграла на Мундиале.

Сенегалка Фатма Самура, являющаяся генеральным секретарем ФИФА, рассказала, что на родине игрока обратятся к шаманам.

"Мы собираемся обратиться к шаманам, ведь травма Садио Мане стала очень болезненной для всего Сенегала.

Помогут ли нам шаманы в этом вопросе? Я не знаю, но в любом случае на этот раз мы будем умолять их. Мы надеемся на чудо, он должен поехать туда", - сказала Самура в интервью СМИ.

В текущем сезоне Мане сыграл за Баварию в 23 матчах во всех турнирах, забив 14 голов и отдав три ассиста.