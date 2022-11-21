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Футбол

Японские фанаты помогли убрать стадион от мусора, хотя их сборная даже не играла

Вот так японцы в очередной раз доказали, что являются замечательными людьми.
Вчера, 22:19
Замечательные японские болельщики / talkSPORT
Замечательные японские болельщики / talkSPORT

Чемпионат мира в Катаре стартовал не самым увлекательным поединком между страной-хозяйкой и Эквадором. Но латиноамериканцы все же сумели порадовать болельщиков голами в первом тайме. После перерыва многие фанаты покинули стадион, образовав не самую приятную картину.

Кто со стадиона не ушел, так это японские болельщики. Они досмотрели эту игру до самого конца, после чего принялись... убирать ряды стадиона.

И это при том, что их сборная даже не принимала участия в том матче. Это сильно удивило и восхитило местных поклонников футбола, которые не скрывали своего восторга.

"Кто-нибудь убедит меня, что это нормально?", — сказал Омар Фарук, наблюдая, как японцы убирают стадион. "Японские болельщики решили очистить стадион. Это даже не их матч!".

"Когда я спросил их: "Почему вы убираете то, что не имеет к вам отношения?", ответ был: "Японцы никогда не оставляют после себя мусор. Мы уважаем место (где находимся)".

Судя по видео, не один и не два, а целая толпа фанатов помогла убрать мусор, при этом отдельно собирая разбросанные флажки Катара, проявляя уважение к национальному флагу чужой страны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: катар япония эквадор Чемпионат мира 2022

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