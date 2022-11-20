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Отличный будет чемпионат мира: фанаты ушли со стадиона в перерыве матча Катар - Эквадор

Популяризация футбола в Катаре началась лучше не придумаешь.
Сегодня, 19:59
Ромарио Ибарра одобряет / Getty Images
Ромарио Ибарра одобряет / Getty Images

ФИФА предоставила Катару право на проведение чемпионата мира 2022 года. Одной целью такого решения была популяризация этого вида спорта в не самой футбольной стране.

По всей видимости, все идет не совсем по плану Федерации - уже в первом же матче турнира образовалась неприятная картина.

В первом тайме поединка Катар - Эквадор форвард последних Эннер Валенсия оформил дубль. При этом еще один его гол не был засчитан из-за офсайда.

Это явно не понравилось катарским фанатам, которые рассчитывали на нечто другое. Поэтому многие покинули стадион уже в перерыве.

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В связи с этим на стадионе образовались многотысячные пустоты на трибунах, которые сильно бросаются в глаза. Вот таким получился матч-открытие мундиаля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: катар эквадор Чемпионат мира 2022

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