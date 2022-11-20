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Тренеры УПЛ предсказали победителя чемпионата мира-2022

Практически все специалисты украинского чемпионата определились с фаворитами мундиаля.
Сегодня, 18:58
Чемпионат мира 2022 года / Getty Images
Чемпионат мира 2022 года / Getty Images

В Катаре начался чемпионат мира по футболу 2022 года, который на ближайший месяц заберет все внимание клубного футбола на себя.

Еще до старта первого матча турнира 14 из 16 тренеров Украинской Премьер-лиги выбрали страны-участницы, которые, по их мнению, станут победителями мундиаля.

Абсолютным фаворитом турнира является сборная Аргентины - на ее победу поставили сразу четверо: Юрий Гура, Юрий Вирт, Владимир Шаран и Олег Дулуб.

По два голоса получили Англия (Эдмар, Юрий Вернидуб), Бразилия (Олег Ратий, Роман Григорчук) и Хорватия (Игорь Йовичевич, Младен Бартулович). 

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Александр Кучер считает, что Испания вновь станет чемпионом мира, Леонид Кучук считает фаворитом Германию, а Ярослав Вишняк уверен в победе сборной Франции.

Нельзя не отметить, что Патрик ван Леувен считает своих соотечественников главными претендентами на победу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Чемпионат мира 2022

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