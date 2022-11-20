Первый скандал турнира? Судья отменил гол Эквадора в ворота Катара на ЧМ-2022

Никто так и не понял, почему арбитр решил отменить первое взятие ворот мундиаля.

В воскресенье, 20 ноября, в Катаре стартовал 22-й розыгрыш чемпионата мира по футболу.

В матче-открытии хозяин турнира встречается со сборной Эквадора. И уже на самом старте поединка произошел скандальный эпизод.

Представители Южной Америки убежали в атаку, где после нескольких передач капитан и форвард сборной Эквадора Эннер Валенсия с близкого расстояния открыл счет в матче.

Однако после того, как ВАР вмешался в игру, судья отменил данное взятие ворот.

Но это все равно не уберегло Катар от пропущенного гола: спустя 13 минут все тот же Валенсия с пенальти организовал первый гол мундиаля.