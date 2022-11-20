iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Первый скандал турнира? Судья отменил гол Эквадора в ворота Катара на ЧМ-2022

Никто так и не понял, почему арбитр решил отменить первое взятие ворот мундиаля.
Сегодня, 18:37
Катар - Эквадор / Getty Images
Катар - Эквадор / Getty Images

В воскресенье, 20 ноября, в Катаре стартовал 22-й розыгрыш чемпионата мира по футболу.

В матче-открытии хозяин турнира встречается со сборной Эквадора. И уже на самом старте поединка произошел скандальный эпизод.

Представители Южной Америки убежали в атаку, где после нескольких передач капитан и форвард сборной Эквадора Эннер Валенсия с близкого расстояния открыл счет в матче.

Однако после того, как ВАР вмешался в игру, судья отменил данное взятие ворот.

Но это все равно не уберегло Катар от пропущенного гола: спустя 13 минут все тот же Валенсия с пенальти организовал первый гол мундиаля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: катар эквадор Чемпионат мира 2022

Статьи по теме

Эквадор без шансов обыграл Катар в первом матче ЧМ-2022 Эквадор без шансов обыграл Катар в первом матче ЧМ-2022
Отличный будет чемпионат мира: фанаты ушли со стадиона в перерыве матча Катар - Эквадор Отличный будет чемпионат мира: фанаты ушли со стадиона в перерыве матча Катар - Эквадор
Камавинга: Если тренер попросит, то сыграю и в атаке Камавинга: Если тренер попросит, то сыграю и в атаке
Дэвис, Дюрант или Таунс: Никс начали охоту за суперзвездой Дэвис, Дюрант или Таунс: Никс начали охоту за суперзвездой
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Уолл устроил фестиваль аллей-упов, Халибертон забросил баззербитер с центра площадки
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Уолл устроил фестиваль аллей-упов, Халибертон забросил баззербитер с центра площадки

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

ЧМ-202220:29
Камавинга: Если тренер попросит, то сыграю и в атаке
НБА20:26
Дэвис, Дюрант или Таунс: Никс начали охоту за суперзвездой
ЧМ-202220:01
Катар - первая страна, проигравшая в матче-открытии ЧМ в статусе хазяйки турнира
ЧМ-202220:00
Эквадор без шансов обыграл Катар в первом матче ЧМ-2022
ЧМ-202219:59
Отличный будет чемпионат мира: фанаты ушли со стадиона в перерыве матча Катар - Эквадор
ЧМ-202219:54
Валенсия догнал Криштиану по интересному показателю, Саленко в лидерах
Украина19:22
Украина U-19 вышла в элит-раунд отбора ЧЕ-2023, благодаря разгромной победе над Кипром
ЧМ-202219:07
Нойер назвал своих фаворитов ЧМ-2022
ЧМ-202218:58
Тренеры УПЛ предсказали победителя чемпионата мира-2022
ЧМ-202218:53
Камавинга пропустил тренировку сборной Франции
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK