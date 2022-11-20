Валенсия - автор первого гола на ЧМ-2022

В рамках матча-открытия чемпионата мира 2022 года в Катаре был забит первый гол.

Его автором стал нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия .

Сам же Валенсия заработал 11-метровый удар после фола вратаря Катара на 17 минуте поединка и принялся его исполнять. Форвард развел голкипера и мяч по разным углам.

Стоит отметить, что до этого Валенсия забил после "пожара" в штрафной хозяев, но гол был отменен из-за контраверсийного оффсайда.

Уже завтра, 21 ноября, состоится второй матч в рамках этой группы, в котором сыграют команды Сенегала и Нидерландов.