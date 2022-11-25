Джо Джойс - Фьюри: Выбери кого-то по размеру, а не Усика

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс поделился мнением, что ему нужно сразиться с Тайсоном Фьюри.

Кажется, что поединок между чемпионами мира по разным версиям Тайсоном Фьюри и Александром Усиком будет организован не скоро. Потому разговоры о других возможных боях британского супертяжеловеса продолжаются.

Ранее он заявил, что если не сможет подраться с Усиком в январе, то хочет видеть своим соперником Джо Джойса, который на данный момент носит звание временного чемпиона мира по версии WBO.

Сам Джойс не остался в стороне и прокомментировал эти слова.

"Ты бы лучше выбрал кого-то своего размера, Тайсон. Я нахожусь в оптимальной форме и готов драться! А Усик слишком маленький для тебя, я совсем другой зверь. "Цыганский король" против "Джаггернаута". Набери меня", - написал Джойс на своей странице в Twitter.

Напомним, что следующий свой бой Фьюри проведет в начале декабря против Дерека Чисоры.