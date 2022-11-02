Фьюри - Чисора: когда и где состоится бой

Британский чемпион WBC и его соотечественник встретятся в ринге в третий раз. Узнай на ISPORT.ua, когда и где состоится поединок.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в ближайшем бою встретится в ринге с Дереком Чисорой.

"Цыганский король" после своего последнего поединка с Диллианом Уайтом в апреле этого года и заявлений о якобы завершении карьеры, которые особо никто не воспринимал всерьез, все же решил вернуться в ринг. Первоочередной целью Фьюри был объединительный бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком. Тем не менее украинский чемпион после повторной победы в реванше с Энтони Джошуа в августе хотел получить больше времени на восстановление и подготовку к очередному серьезному противостоянию и не планировал драться в декабре.

Тайсон Фьюри переключил свое внимание именно на Энтони Джошуа. Бывший чемпион вроде бы был не против встречи в ринге, но переговоры об организации боя затягивались, обладатель пояса WBC торопил, устанавливал дэдлайны и в итоге не выдержал, обвинив потенциального соперника в нежелании подписывать контракт и срыве поединка.

При любых обстоятельствах Фьюри планировал выйти в ринг 3 декабря, оставалось лишь определиться с соперником. В прессе всплывали разные варианты в лице уже менее именитых оппонентов, и в итоге выбор пал на Дерека Чисору, с которым "Цыганский король" проведет уже третий бой в карьере.

Когда и где пройдет бой Тайсон Фьюри - Дерек Чисора

Бой между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой состоится 3 декабря 2022 года в Лондоне (Англия). Местом проведения поединка двух британских супертяжеловесов будет стадион Тоттенхэм Хотспур, вместимость которого составляет более 62 тысяч зрителей.

Тайсон Фьюри и Дерек Чисора / Источник: Getty Images

Стоит отметить, что именно на этом стадионе в сентябре прошлого года украинец Александр Усик в первом бою одолел Энтони Джошуа, завоевав титулы супертяжелого дивизиона.

Для Фьюри и Чисоры будущее очное противостояние станет уже третьим в их карьере, а победителем из двух предыдущих поединков выходил нынешний чемпион по версии WBC. В июле 2011 года "Цыганский король" одолел оппонента единогласным решением судей, а в ноябре 2014 года одержал победу на отказе соперника от продолжения боя в десятом раунде.

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Тайсон Фьюри в своем последнем поединке в апреле 2022 года победил техническим нокаутом в шестом раунде Диллиана Уайта, защитив свой титул WBC.

В свою очередь Дерек Чисора в последнем бою в июле 2022 года одержал победу раздельным решением судей над Кубратом Пулевым и завоевал вакантный пояс WBA International.