iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Фьюри - Чисора: когда и где состоится бой

Британский чемпион WBC и его соотечественник встретятся в ринге в третий раз. Узнай на ISPORT.ua, когда и где состоится поединок.
Сегодня, 15:57
Фьюри - Чисора / Getty Images
Фьюри - Чисора / Getty Images
0 0 0

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в ближайшем бою встретится в ринге с Дереком Чисорой.

"Цыганский король" после своего последнего поединка с Диллианом Уайтом в апреле этого года и заявлений о якобы завершении карьеры, которые особо никто не воспринимал всерьез, все же решил вернуться в ринг. Первоочередной целью Фьюри был объединительный бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком. Тем не менее украинский чемпион после повторной победы в реванше с Энтони Джошуа в августе хотел получить больше времени на восстановление и подготовку к очередному серьезному противостоянию и не планировал драться в декабре.

Тайсон Фьюри переключил свое внимание именно на Энтони Джошуа. Бывший чемпион вроде бы был не против встречи в ринге, но переговоры об организации боя затягивались, обладатель пояса WBC торопил, устанавливал дэдлайны и в итоге не выдержал, обвинив потенциального соперника в нежелании подписывать контракт и срыве поединка.

При любых обстоятельствах Фьюри планировал выйти в ринг 3 декабря, оставалось лишь определиться с соперником. В прессе всплывали разные варианты в лице уже менее именитых оппонентов, и в итоге выбор пал на Дерека Чисору, с которым "Цыганский король" проведет уже третий бой в карьере.

Когда и где пройдет бой Тайсон Фьюри - Дерек Чисора

Бой между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой состоится 3 декабря 2022 года в Лондоне (Англия). Местом проведения поединка двух британских супертяжеловесов будет стадион Тоттенхэм Хотспур, вместимость которого составляет более 62 тысяч зрителей.

Тайсон Фьюри и Дерек Чисора
Тайсон Фьюри и Дерек Чисора / Источник: Getty Images

Стоит отметить, что именно на этом стадионе в сентябре прошлого года украинец Александр Усик в первом бою одолел Энтони Джошуа, завоевав титулы супертяжелого дивизиона.

Для Фьюри и Чисоры будущее очное противостояние станет уже третьим в их карьере, а победителем из двух предыдущих поединков выходил нынешний чемпион по версии WBC. В июле 2011 года "Цыганский король" одолел оппонента единогласным решением судей, а в ноябре 2014 года одержал победу на отказе соперника от продолжения боя в десятом раунде.

Читай также: Фьюри и Чисора провели первую битву взглядов перед боем

Тайсон Фьюри в своем последнем поединке в апреле 2022 года победил техническим нокаутом в шестом раунде Диллиана Уайта, защитив свой титул WBC.

В свою очередь Дерек Чисора в последнем бою в июле 2022 года одержал победу раздельным решением судей над Кубратом Пулевым и завоевал вакантный пояс WBA International. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Дерек Чисора
0 0 0

Статьи по теме

Джошуа уверен, что его бой с Фьюри обязательно состоится Джошуа уверен, что его бой с Фьюри обязательно состоится
Фьюри - о бое с Чисорой: Он заслуживает своего чека Фьюри - о бое с Чисорой: Он заслуживает своего чека
Фьюри рассказал, почему не удалось устроить бой с Усиком Фьюри рассказал, почему не удалось устроить бой с Усиком
Шахтер - РБ Лейпциг: прогноз на матч 02.11.2022 Лиги чемпионов Шахтер - РБ Лейпциг: прогноз на матч 02.11.2022 Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Бавария - Интер 2:0 Видео голов матча 01.11.2022
Бавария - Интер 2:0 Видео голов матча 01.11.2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд покинул тройку лидеров, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов16:28
Шахтер - РБ Лейпциг: прогноз на матч 02.11.2022 Лиги чемпионов
Евро-202416:16
Отбор на Евро-2024: Англия выбрала стадион для матча с Украиной
Бокс15:57
Фьюри - Чисора: когда и где состоится бой
Европа15:37
Нойер перенес три операции из-за рака кожи
Лига Чемпионов15:06
Шахтер завершил группу Юношеской лиги УЕФА ничьей с Лейпцигом
Олимпийские виды14:52
Беленюк, Гутцайт и прославленная биатлонистка: названы претенденты на должность президента НОК
Киберспорт14:25
IEM Rio Major 2022: онлайн-трансляции матчей
ЧМ-202214:00
Польша на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
ЧМ-202213:58
Официально: стало известно, кто в Украине будет транслировать ЧМ-2022 по футболу
Лига Чемпионов13:34
Нападающий Лейпцига пропустит матч с Шахтером, еще один полузащитник - под вопросом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK