Франция - Дания: смотреть онлайн трансляцию матча

26 ноября во втором туре чемпионата мира по футболу встретятся сборные Франции и Дании.

Познакомиться поближе со сборной Франции

После первого тура французы уверенно возглавили группу D, а вот датчане, после ничьей с Тунисом, должны выгрызать каждое очко, если хотят выйти в плей-офф.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция - Дания

Трансляция матча ЧМ-2022 между Францией и Данией станет доступна в этой новости 26 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 18:00 по Киеву.

Датчане не показали свою лучшую игру в матче с Тунисом, и если это повторится, придется уехать домой. А вот Франция, наоборот, начала турнир именно так, как от нее ожидали, теперь подопечным Дешама надо сохранить темп.

Онлайн трансляция матча будет проходить на платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Познакомиться поближе со сборной Дании

Напомним, что последним матчем на 26 ноября будет противостояние сборных Аргентины и Мексики.