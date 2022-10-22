Сборная Дании на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Сборная Дании на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей сборной и шансы на победу в чемпионате.

Одна из самых интересных национальных команд последних лет – сборная Дании – отправится на чемпионат мира в Катаре, где начнет свои соревнования уже 22 ноября.

Соперниками датчан по первому матчу будет сборная Туниса. Остальные соперники в группе – Австралия и действующий чемпион мира Франция.

Досье команды

Прозвище: Датский динамит, Красная гвардия

Конфедерация: УЕФА

Рейтинг ФИФА: 10

Главные достижения: чемпионы Европы-1992, полуфиналисты Евро-2020

Прошлые выступления на чемпионатах мира

Впервые Дания вышла на форум в 1986 году и с первой попытки провела просто молниеносный групповой этап – победы над Шотландией, Уругваем (6:1) и Западной Германией (будущим финалистом). Первое место и выход в плей-офф на Испанию, но там был полный провал – поражение 1:5 и вылет. Стоит отметить, что только раз датчане не смогли выйти из своей группы на турнире.

Количество мундиалей: 6 (1986, 1998, 2002, 2010, 2018, 2022)

Лучший результат: четвертьфинал 1998

Легенды сборной

Микаэль Лаудруп, Петр Шмейхель, Йон-Даль Томассон - датская земля богата талантами, но мы в этой рубрике вспомним других игроков. Аллан Симонсен, наверное, менее известен за упомянутых ранее игроков, но его кардинально отличает одна вещь - он единственный обладатель Золотого мяча из Дании. Миниатюрный форвард играл в свое время в Боруссии М и Барселоне, забивал голы в финалах Кубка Европейских Чемпионов, Кубка УЕФА и Кубка Обладателей Кубков.

Источник: Getty Images

Другая датская легенда выделялась не столько своей игрой (хотя футболист безусловно был талантливым), сколько действиями за пределами поля. Никлас "Лорд" Бендтнер – один из главных футбольных героев мемов и не последняя личность в датском футболе.

Как прошли на ЧМ-2022?

Дания во время жеребьевки квалификации на мундиаль была сеяна в первой корзине, что позволило ей получить далеко не сильнейших соперников. Они уверенно выиграли 9 из 10 матчей и проиграли только однажды, заняв первую строчку в таблице.

Дания – 27 Шотландия – 23 Израиль – 16 Австрия – 16 Фарерские острова - 4 Молдова – 1

Весь состав сборной ШАБЛОН на ЧМ-2022

Сборная Дании демонстрирует прекрасную игру и добивается отличных результатов по меркам такой маленькой страны. И при этом в команде практически нет игроков, которых следует считать мировыми звездами.

Главная звезда: Кристиан Эриксен уже прошел пик своей карьеры и, возможно, для него последний чемпионат мира. После прошлого Евро, которое завершилось для хавбека очень страшно (все вы помните историю с его остановкой сердца), он долго восстанавливался, покинул Интер, поиграл за Брентфорд, а теперь является важным винтиком механизма Эрика тен Гаха в МЮ.

Источник: Getty Images

На кого следует обратить внимание: Андрес Сков Ольсон не получил на прошлом Евро много времени, в отличие от того же Микеля Дамсгарда, но в последнее время вингер Брюгге стал важной частью своей национальной сборной. Также на ЧМ может засиять звезда форварда Аталанты Расмуса Хейлунда.

Шансы на победу Дании в турнире

Если бы автора этих строк попросили назвать главную "темную лошадку" чемпионата, то он бы назвал именно сборную Дании.

Если эта команда сможет дойти до полуфинала, финала или даже выиграть Мундиаль – это, конечно, будет шоком, но при этом "минимально ожидаемым сюрпризом", если так можно выразиться.

Как минимум, из своей группы датчане просто обязаны выходить и другой результат будет расценен как провальный.

Расписание матчей сборной Дании

на Чемпионате Мира 2022

Группа D

22 ноября, 15:00, Дания – Тунис

26 ноября, 18:00, Франция – Дания

30 ноября, 17:00, Австралия – Дания