Австралия на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

В воскресенье, 20 ноября, стартует долгожданное событие в спорте - чемпионат мира по футболу в Катаре. 32 команды выступать на турнире, представив свои страны.

Свое участие на турнире получила сборная Австралии, которая прошла длительную квалификацию. Команда была в четвертой корзине при жеребьевке и попала в квартет D, где сыграет с такими командами, как Тунис, Дания и действующими чемпионами мира – Франция.

ISPORT.ua рассказывает читателем главное, что нужно знать о сборной.

Досье команды

Прозвище: кенгуру-футболисты

Конфедерация: АФК

Рейтинг ФИФА: 38

Главные достижения: чемпионы Кубка Океании (1980, 1996, 2000, 2004); серебряные призеры Кубка Океании (1998, 2002); чемпионы Кубка Азии (2015); серебряные призеры Кубка Азии (2011); серебряные призеры Кубка Конфедерации (1997); бронзовые призеры Кубка Конфедерации (2001).

Впервые на чемпионате мира сборная Австралии выступила в 1974 году, когда турнир проходил в Германии. Австралийцы провели три матча на турнире, за которых лишь раз сыграли вничью, а дважды проиграли.

С 2006 года национальная команда Австралии начала выступать на ЧМ стабильно, присутствуя на мундиалях все эти разы подряд. В 2006 году они вышли в 1/8 финала, а в следующие разы заканчивали турнир на стадии группового этапа.

На прошлом чемпионате мира австралийцы были в группе с Францией, Данией и Перу. За три игры команда набрала лишь один балл, сыграв вничью с Данией (1:1).

Количество мундиалей: 6 (1974, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022)

Лучший результат: 1/8 финала в 2006

Легенды сборной

Главным символом сборной Австралии последних лет являлся Тим Кэхилл, который сделал отличную карьеру в Англии, а потом отправился по различным странам доигрывать. Несмотря на то, что европейский футбол он покинул в 2012 (один сезон он потом отыграл за Миллуолл), Тим выступал за сборную до 2019 года. За это время он провел 108 матчей, за которые забил 50 голов - лучший показатель в истории сборной. Сейчас же Кэхилл завершил футбольную карьеру.

Вратарская позиция - очень важна, что прекрасно понимали в сборной Австралии. Длительное время ворота "кенгурят" защищал Марк Шварцер, который 20 лет вызывался в команду. На его счету 109 матчей, а карьеру в национальной команде завершил в 2013 году.

Как прошли на чемпионат мира в Катаре

Сборная Австралии начала свой отбор среди представителей Азии, где играется четыре этапа - австралийцы начали со второго, где добыли восемь побед из восьми. На третьем этапе, где соперники были сложнее, им удалось занять лишь третье место, которое отправляло в плей-офф квалификации, - первые два места заняли Япония и Саудовская Аравия.

На стадии финала азиатской части квалификации Австралия сыграла с ОАЭ, где добыли трудную победу - 2:1. Благодаря этому результату они вышли на Перу (Южная Америка), с которым и выясняли, кто получит путевку на мундиаль. Судьбу противостояния решила серия пенальти, где лучше были австралийцы - именно они и отобрались на ЧМ-2022.

Весь состав сборной Австралии на ЧМ-2022

Грэм Арнольд располагает хорошими футболистами, однако большинство из них мало знакомо европейской публике. В основном игроки выступают в чемпионате Австралии, а также британских лигах (Шотландия, Ирландия и Англиия).

Главная звезда: Аарон Муй (полузашитник), Райли Макгри (полузащитник), Мэтью Райан (вратарь) - входят в главную обойму команды. В составе национальной команды трудно выделять одного, а значит следить нужно за всеми.

На кого стоит обратить внимание: Айдин Хрустич - именно тот, кто может удивить на ЧМ-2022. Атакующий полузащитник летом перебрался в Верону из Айнтрахта, пока он осваивается в команде, однако опыт игры за немецкий клуб может ему помочь.

Заявка сборной Австралии на чемпионат мира:

Вратари : Мэтт Райан (Копенгаген), Дэнни Вукович (Централ Коуст Марринерс), Эндрю Рэдмэйн (Сидней).

Защитники : Харри Соутар (Стоук Сити), Милош Дегенек (Коламбус Крю), Бэйли Райт (Сандерленд), Томас Денг (Албирекс Ниигата), Фран Карачич (Брешиа), Натаниэль Аткинсон, Кай Роулс (оба — Хартс), Азиз Бехич (Данди Юнайтед), Джоэл Кинг (Оденсе).

Полузащитники : Аарон Муй (Селтик), Джексон Ирвайн (Санкт-Паули), Айдин Хрустич (Верона), Кэмерон Дэвлин (Хартс), Райли Макгри (Миддлсбро), Киану Баккус (Сент Миррен).

Нападающие: Джейми Макларен (Мельбурн), Митчелл Дьюк (Фаджано Окаяма), Джейсон Каммингс, Гаранг Куол (оба — Централ Коуст Марринерс), Авер Мабил (Кадис), Мэттью Лэки (Мельбурн), Крэйг Гудвин (Аделаида Юнайтед), Мартин Бойл (Хайберниан).

Какие шансы на победу Австралии на мундиале

Сборная Австралии ставит перед собой задачу пройти в плей-офф, чего не было с 2006 года, так что говорить о чемпионство не приходится. Выйдя с такой группы, где есть Франция и Дания, - будет успехом, так что команда отдаст все силы на это.

Важным будет противостояние Австралии и Туниса, которые сыграют во втором туре групповой стадии. Сыграв удачно с Данией и Тунисом, матч с Францией может быть решающим.

Расписание матчей сборной Австралии

на Чемпионате Мира 2022

Група D

22 ноября, 21:00, Франция - Австралия

26 ноября, 12:00, Австралия - Тунис

30 ноября, 17:00, Австралия – Дания