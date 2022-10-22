Сборная Франции на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября, а уже через два дня местные болельщики смогут стать свидетелями поединка с участием действующего обладателя трофея.
Сборная Франции начнет свой путь поединком против команды Австралии, ставшей одним из трех соперников по группе. Остальные два – Тунис и Дания.
ISPORT знакомит своих читателей с Национальной командой Франции.
Досье команды
Прозвище: Les Bleus - синие
Конфедерация: УЕФА
Рейтинг ФИФА: 4
Главные достижения: чемпионы мира и Европы (1984, 2000)
Прошлые выступления на чемпионатах мира
Сборная Франции является одним из лидеров мирового футбола и выступает на мундиалях регулярно. Именно эта команда как минимум до конца ноября будет носить звание действующего чемпиона, ведь на ЧМ-2018 одержали победу, обыграв в финале Хорватию.
Это второе чемпионство этой команды, впервые они стали лучшими на планете в 1998 году на домашнем первенстве.
- Количество мундиалей: 16 (1930-1938, 1954, 1958, 1966, 1978-1986, 1998-2022)
- Лучший результат: чемпионы (1998, 2018)
Легенды сборной
Таких у французов за всю историю набралось не один десяток. Наверное, наиболее узнаваемым игроком в истории Франции можно считать Зинедина Зидана – обладателя Золотого мяча, чемпиона мира и Европы, а впоследствии и трехкратного обладателя Лиги чемпионов в статусе тренера.
Немаловажную роль в истории сборной Франции сыграл также и бывший партнер Зидана – Тьерри Анри. Чрезвычайный бомбардир, кстати, тоже приедет в Катар, но в качестве тренера сборной Бельгии.
Как прошли на ЧМ-2022?
К сожалению, Франция была одним из соперников сборной Украины по отбору к чемпионату мира. Да, нашу команду эти именитые ребята не смогли победить ни в одном из матчей, но в других побеждали очень стабильно.
В итоге французы набрали 18 баллов и с большим отрывом от Украины заняли первую строчку и получили прямую путевку на первенство.
- Франция – 18
- Украина – 12
- Финляндия – 11
- Босния и Герцеговина – 7
- Казахстан – 3
Весь состав сборной ШАБЛОН на ЧМ-2022
У главного тренер команды Дидье Дешама головная боль не из-за того, что ему некого вызывать, а наоборот, из-за невероятного количества исполнителей, которые есть у него в доступе. А кого же придется и отвергнуть?
Но и проблем хватает – не смогут сыграть на ЧМ один из кузнецов прошедшего триумфа – Нголо Канте и голкипер Майк Меньян из Милана.
Главная звезда: Килиан Мбаппе или Карим Бензем? Кто из них главная звезда французов? Два безусловно топ форварда, один из которых выиграл последний Золотой мяч, а другой был в ТОП-10 голосования. С таким дуэтом в нападении, дополненным Антуаном Гризманном, грех не сразиться за Золото.
На кого стоит обратить внимание: Джонатан Клос – наверное, наименее звездный игрок сборной Франции. Правый защитник уже достаточно опытный, но засветился он только в последние несколько лет и смог пробиться в состав "ле бльо".
Шансы на победу ШАБЛОН в мундиале
Называть сборную Франции одним из фаворитов турнира можно и нужно. Да, выиграть два подряд мундиала задача почти невозможна, но точно такая задача стоит перед этим набором звездных исполнителей.
Многие из них хоть и почувствовали вкус победы на ЧМ, но есть и те, для кого это может стать впервые, особенно это касается Карима Бензема. Представьте, если он выиграет еще и в Катаре, то это для него просто сумасшедший год.
Группа во Франции достаточно интересна. Да, Тунис и Австралия пока не должны доставить Дешаму и компании проблем. Если они не наберут в этих матчах 6 очков, это можно считать провалом. А вот команда Дании вполне может сразиться с французами за первую ступень.
Расписание матчей сборной ШАБЛОН
на Чемпионате Мира 2022
Група D
22 ноября, 21:00, Франция – Австралия
26 ноября, 18:00, Франция – Дания
30 ноября, 17:00, Тунис – Франция