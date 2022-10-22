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Сборная Франции на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Сборная Франции на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей сборной и шансы на победу в чемпионате.
22 октября, 17:16
Киллиан Мбаппе / Getty Images
Киллиан Мбаппе / Getty Images
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Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября, а уже через два дня местные болельщики смогут стать свидетелями поединка с участием действующего обладателя трофея.

Сборная Франции начнет свой путь поединком против команды Австралии, ставшей одним из трех соперников по группе. Остальные два – Тунис и Дания.

ISPORT знакомит своих читателей с Национальной командой Франции.

Досье команды

Прозвище: Les Bleus - синие

Конфедерация: УЕФА

Рейтинг ФИФА: 4

Главные достижения: чемпионы мира и Европы (1984, 2000)

Прошлые выступления на чемпионатах мира

Сборная Франции является одним из лидеров мирового футбола и выступает на мундиалях регулярно. Именно эта команда как минимум до конца ноября будет носить звание действующего чемпиона, ведь на ЧМ-2018 одержали победу, обыграв в финале Хорватию.

Это второе чемпионство этой команды, впервые они стали лучшими на планете в 1998 году на домашнем первенстве.

  • Количество мундиалей: 16 (1930-1938, 1954, 1958, 1966, 1978-1986, 1998-2022)
  • Лучший результат: чемпионы (1998, 2018)

Легенды сборной

Таких у французов за всю историю набралось не один десяток. Наверное, наиболее узнаваемым игроком в истории Франции можно считать Зинедина Зидана – обладателя Золотого мяча, чемпиона мира и Европы, а впоследствии и трехкратного обладателя Лиги чемпионов в статусе тренера.

Источник: Getty Images

Немаловажную роль в истории сборной Франции сыграл также и бывший партнер Зидана – Тьерри Анри. Чрезвычайный бомбардир, кстати, тоже приедет в Катар, но в качестве тренера сборной Бельгии.

Как прошли на ЧМ-2022?

К сожалению, Франция была одним из соперников сборной Украины по отбору к чемпионату мира. Да, нашу команду эти именитые ребята не смогли победить ни в одном из матчей, но в других побеждали очень стабильно.

Источник: Getty Images

В итоге французы набрали 18 баллов и с большим отрывом от Украины заняли первую строчку и получили прямую путевку на первенство.

  1. Франция – 18
  2. Украина – 12
  3. Финляндия – 11
  4. Босния и Герцеговина – 7
  5. Казахстан – 3

Весь состав сборной ШАБЛОН на ЧМ-2022

У главного тренер команды Дидье Дешама головная боль не из-за того, что ему некого вызывать, а наоборот, из-за невероятного количества исполнителей, которые есть у него в доступе. А кого же придется и отвергнуть?

Но и проблем хватает – не смогут сыграть на ЧМ один из кузнецов прошедшего триумфа – Нголо Канте и голкипер Майк Меньян из Милана.

Главная звезда: Килиан Мбаппе или Карим Бензем? Кто из них главная звезда французов? Два безусловно топ форварда, один из которых выиграл последний Золотой мяч, а другой был в ТОП-10 голосования. С таким дуэтом в нападении, дополненным Антуаном Гризманном, грех не сразиться за Золото.

Источник: Getty Images

На кого стоит обратить внимание: Джонатан Клос – наверное, наименее звездный игрок сборной Франции. Правый защитник уже достаточно опытный, но засветился он только в последние несколько лет и смог пробиться в состав "ле бльо".

Шансы на победу ШАБЛОН в мундиале

Называть сборную Франции одним из фаворитов турнира можно и нужно. Да, выиграть два подряд мундиала задача почти невозможна, но точно такая задача стоит перед этим набором звездных исполнителей.

Многие из них хоть и почувствовали вкус победы на ЧМ, но есть и те, для кого это может стать впервые, особенно это касается Карима Бензема. Представьте, если он выиграет еще и в Катаре, то это для него просто сумасшедший год.

Группа во Франции достаточно интересна. Да, Тунис и Австралия пока не должны доставить Дешаму и компании проблем. Если они не наберут в этих матчах 6 очков, это можно считать провалом. А вот команда Дании вполне может сразиться с французами за первую ступень.

Расписание матчей сборной ШАБЛОН
на Чемпионате Мира 2022

Група D          

22 ноября, 21:00, Франция – Австралия

26 ноября, 18:00, Франция – Дания

30 ноября, 17:00, Тунис – Франция

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